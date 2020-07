FSB:n eversti ääninauhoilla Ukrainassa: Pudotimme lentokoneita

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n vastatiedustelu on julkaissut uusia ääninauhoja, jotka valottavat jälleen Venäjän roolia Ukrainan sodassa. Nauhojen perusteella Venäjän joukot olivat aktiivisesti mukana Itä-Ukrainan ”separatistien” ilmapuolustuksessa silloin, kun MH17-lento ammuttiin alas kesällä 2014.

Elbrus -koodinimeä käyttävä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n alaisten Vympel-erikoisjoukkojen eversti Igor Egorov muun muassa kehuu nauhoilla ”meidän alas ampumiamme” ukrainalaisia lentokoneita.

SBU:n tiedotteen perusteella Egorov oli suuressa roolissa Ukrainan sodassa. Hänen kerrotaan esimerkiksi värvänneen SBU:n kenraalimajuri Valeri Shaitanovin Venäjän vakoojaksi. Shaitanov pidätettiin tämän vuoden huhtikuussa.

Ukrainan tiedustelun mukaan venäläiseversti koordinoi henkilökohtaisesti Itä-Ukrainan Venäjä-mielisten joukkojen toimintaa vuodesta 2014 lähtien ja välitti alueelle Venäjän käskyjä.

Igor Egorovin kerrotaan kutsuneen itseään niin kutsutun Novorossijan (nimitys Itä-Ukrainan miehitetyille alueille) joukkojen ”ensimmäiseksi apulaiskomentajaksi”. Ukrainalaisten mukaan Egorov toimi henkilökohtaisesti Itä-Ukrainassa ja muun muassa ohjasi joukkoja Krimiltä itäiseen Ukrainaan.

Palkittu tutkiva toimittaja ja Bellingcat-tutkijaryhmän johtava Venäjän tutkija Christo Grozev kutsuu nauhoja Twitterissä ”räjähtäviksi”. Hän huomauttaa Egorovin kehuskelleen puheluissaan ukrainalaisten koneiden pudottamisella MH17-lennon alas ampumista edeltäneinä päivinä. Grozev on koonnut joitakin nauhojen mielenkiintoisimpia hetkiä.

Esimerkiksi 11. heinäkuuta 2014 Egorov puhui Venäjän valtiojohdon suojelusta vastaavan FSO:n eversti Juri Kotovin kanssa.

– Ammuimme tänään aamulla alas Suhoin (hävittäjäkone), hän toteaa nauhalla.

15. heinäkuuta 2014 Egorov puhuu tuntemattoman henkilön kanssa ja kertoo, että sillä viikolla oli ammuttu alas ”kolme Suhoita ja yksi An-24 (kuljetuskone)”. Malaysia Airlinesin matkustajakone ammuttaisiin alas vain kaksi päivää myöhemmin.

Nauhojen perusteella Venäjän asevoimat myös tulitti Ukrainan joukkoja omalta puoleltaan rajaa.

Elokuun 2. päivänä 2014 Egorov kysyy puhelussa, mistä Ukrainan asemiin kohdistunut tykistökeskitys oli ammuttu. ”Venäjän alueelta”, kuuluu vastaus.

Nauhoilta löytyy myös erikoinen lipsahdus. Syyskuun 29. päivänä 2014 äänitetyssä puhelussa Egorovin alainen kutsuu häntä vahingossa Elbrusin sijasta hänen oikeilla etunimillään Igor Anatoljevitshiksi.

– Haista v***u Andrei. Tietysti se olen minä, mutta ei sitä tarvitse ääneen sanoa, ärtynyt eversti vastaa.

In calls from 11 July 2014, Col. Egorov tells Col. Kotov, from Putin's presidential security service, that "this morning we shot down a SU (fighter). pic.twitter.com/yDbV9vg3ui

..and in a call on 15 July 2014, just 2 days before the MH17 shoot-down, he boasts that "during this week alone, we shot down 3 SU-s and one An-24 yesterday". pic.twitter.com/40h5TpoLPT

— Christo Grozev (@christogrozev) July 9, 2020