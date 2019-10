Francis Fukuyama: Venäjää ei kannata lepytellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pakotteiden purkaminen olisi huippututkijan mukaan virhe, ellei Kremlin linja ensin olennaisesti muutu.

Länsi ei voi luoda hyvää suhdetta Vladimir Putinin Venäjään, tunnettu amerikkalaistutkija Francis Fukuyama arvioi.

– On mielestäni tärkeää, ettei mahdollisia keskustelukanavia suljeta. En kuitenkaan usko, että keskustelu pelkän keskustelun vuoksi voisi viedä kovin pitkälle ennen kuin Venäjän hallituksen käyttäytymisessä on tapahtunut selvä muutos, Fukuyama totesi Boris Nemtsov -säätiön vuosittaisessa konferenssissa Varsovassa.

Stanfordin yliopiston professori Francis Fukuyama on noussut maailmanmaineeseen erityisesti kirjallaan Historian loppu ja viimeinen ihminen (1992). Vuoropuheluun Venäjän nykyhallinnon kanssa sisältyy hänen mukaansa ilmeisiä riskejä.

– Euroopassa on lukuisia maita, jotka haluaisivat vuoropuhelua taloudellisista syistä. Jos niille avautuu siihen mahdollisuus, Venäjälle asetetut pakotteet murenevat hyvin nopeasti. Se ei mielestäni olisi hyvä asia ennen kuin Venäjän ulkopolitiikassa on tapahtunut todellinen muutos, hän sanoo.

Jakomielinen USA

Yhdysvaltojen Venäjä-politiikkaa presidentti Donald Trumpin kaudella Fukuyama luonnehtii skitsofreeniseksi.

– Kongressi ja virkakoneisto ovat olleet hyvin perinteisellä linjalla. Sekä republikaaneista että demokraateista useimmat pitävät Venäjää Yhdysvaltojen suurimpana geopoliittisena vastustajana. He eivät pidä Venäjän sekaantumisesta USA:n vaaleihin ja haluavat säilyttää asetetut pakotteet, Fukuyama toteaa.

– Eräs henkilö on kuitenkin eri mieltä ja hän sattuu olemaan Yhdysvaltain presidentti. On ollut hyvin omituista, että vaikka presidentti on esittänyt hyvin erilaisia näkemyksiä Venäjä-politiikasta, hän ei kuitenkaan ole kyennyt niitä käytännössä toteuttamaan, hän sanoo.

Ukrainan kannalta asetelma on Fukuyaman mielestä erityisen hälyttävä. Venäjän hyökkäystä vastaan puolustautuva maa on tähän saakka nauttinut USA:ssa sekä demokraattien että republikaanien tukea, jonka Trump on hänen mukaansa nyt vaarantamassa.

– Hänen silmissään Ukraina on asettunut demokraattien puolelle, ja siksi hän hahmottaa koko tässä maailmankolkassa käytävän kamppailun puoluepoliittisten silmälasien läpi – osana USA:n sisäpolitiikkaa, Fukuyama arvioi.

”Venäjä on muutakin kuin Vladimir Putin”

Helmikuussa 2015 murhatun oppositiojohtaja Boris Nemtsovin tarina on professori Fukuyaman mukaan tärkeä muistutus siitä, että presidentti Putinin hallinto ei suinkaan edusta ainoaa visiota Venäjästä.

Maansa varapääministerinä toiminut Nemtsov ei Fukuyaman mukaan epäröinyt luopua valta-asemistaan ja niihin liittyvistä etuoikeuksista, vaan haastoi rohkeasti Vladimir Putinin ja tämän lähipiirin yhä räikeämmiksi käyneitä väärinkäytöksiä.

– Nemtsov osoitti, että autoritaarinen ja aggressiivinen hallinto eivät ole venäläisyyden perinnöllinen luonteenpiirre. Eri ihmisillä on erilaisia näkemyksiä siitä, mitä Venäjä voi olla, Fukuyama sanoo.

– Meidän on syytä muistaa, että Venäjän hallinnon ja Venäjän kansan välillä on iso ero. Juuri siinä on tulevaisuuden toivomme.

