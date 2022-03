Francis Fukuyama sanoo Venäjän olevan matkalla kohti katastrofia

Tunnettu amerikkalaistutkija Francis Fukuyama ennakoi Venäjän olevan matkalla kohti rökäletappiota Ukrainassa. Hänen mukaansa Venäjän asevoimien suunnittelu vaikuttaa olleen täysin epäpätevää ja pohjautuneen oletukseen, jonka mukaan Ukrainan puolustus romahtaisi välittömästi.

Presidentti Vladimir Putin on jo sitonut taisteluun suurimman osan saatavilla olevista joukoista, joten merkittäviä reservejä ei enää ole. Monet huolto-ongelmista kärsivät yksiköt ovat jumissa ukrainalaisten kaupunkien ulkopuolella.

– Heidän asemansa voi romahtaa yhtäkkisesti ja katastrofaalisesti eikä niin, että tämä tapahtuisi pitkän kulutussodan kautta. Taistelutahto katoaa, jos asemissa olevia joukkoja ei voida huoltaa, eivätkä ne pääse vetäytymään pois, Francis Fukuyama kirjoittaa American Purpose -lehdessä.

Tutkija arvioi, ettei sodan lopettamiselle ole diplomaattisia edellytyksiä ennen Venäjän romahdusta. Olisi mahdotonta löytää kompromissi, joka olisi viime viikkojen verenvuodatuksen jälkeen molempien osapuolten hyväksyttävissä.

– YK:n turvallisuusneuvosto on jälleen osoittanut hyödyttömyytensä. Vain YK:n yleiskokouksen äänestyksestä oli hyötyä, sillä se osoitti konfliktin pahantahtoisen ja valheita levittävän osapuolen, Fukuyama toteaa.

Hän ennakoi, että tehokkaiksi osoittautuneiden turkkilaisten Bayraktar TB2 -lennokkien myynti tulee räjähtämään. Päätös olla toimittamatta Ukrainalle MiG-hävittäjiä oli perusteltu, sillä niiden hyöty olisi tuskin ollut ratkaiseva.

– On paljon tärkeämpää jatkaa Javelin-panssarintorjuntaohjusten, Stinger-ilmatorjuntaohjusten, TB2-lennokkien sekä lääkintä- ja viestintätarvikkeiden kuljetuksia sekä tiedustelutietojen jakamista.

Ukrainan onnistuneen puolustustaistelun on toivottu vähentävän Kiinan halua suorittaa uhkaamansa maihinnousu Taiwaniin. Venäjän ilmavoimat on osoittanut kyvyttömyytensä monimutkaisiin operaatioihin, ja sama voisi päteä myös Kiinan kohdalla.

Sotilaallinen katastrofi voi romauttaa lähitulevaisuudessa presidentti Vladimir Putinin valta-aseman. Voimahahmon arvovalta katoaa, jos hänen hallintonsa osoittautuu heikoksi ja epäpäteväksi.

– Venäjän tappio tulee mahdollistamaan ”vapauden uuden syntymän”, mikä vie meidät pois globaalin demokratian hiipumisen aiheuttamasta synkkyydestä. Vuoden 1989 henki tulee elämään rohkeiden ukrainalaisten ansiosta, Francis Fukuyama sanoo.

