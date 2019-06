”USA taistelee yksin metrijärjestelmän tyranniaa vastaan”

Yhdysvaltalaisen Fox Newsin juontaja Tucker Calrson hyökkää ohjelmassaan lähes kaikkialla maailmassa käytettävää metrijärjestelmää vastaan.

– Melkein kaikki maailman valtiot ovat langenneet metrijärjestelmän tyrannian alle, Carlson toteaa alkujaan Ranskassa 1700-luvun lopulla käyttöön otetusta mittayksikköjärjestelmästä.

Videoleikkeet haastattelusta ovat keränneet valtavasti katsojia ja ihmetystä sosiaalisessa mediassa. Jutun alta löytyvä video on saanut yli 1 700 kommenttia.

Tucker Calsonin haastateltavana on metrijärjestelmää vastustava aktivisti James Paner.

– Metrijärjestelmä on Ranskan vallankumouksen tuote, mies julistaa ja viittaa giljotiineihin.

Ohjelmassa miehet päätyvät lopulta siihen, että Yhdysvallat taistelee yksin ”metrijärjestelmän tyranniaa vastaan”.

Yhdysvalloissa on ehdotettu aika ajoin metrijärjestelmään siirtymistä jo 1800-luvulta lähtien. Tällä hetkellä USA:ssa käytössä oleva mittajärjestelmä perustuu suurelta osin siirtomaa-aikaiseen brittiläiseen yksikköjärjestelmään, jossa esimerkiksi pituudet ilmoitetaan maileina. Maa on Myanmarin ja Liberian kanssa ainoita, joissa käytetään muuta kuin metrijärjestelmää.

