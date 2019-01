Fox News arvosteli Natoa – Viron ex-presidentiltä jäätävä vastaus

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves vastaa jyrkästi amerikkalaisen Fox Newsin Tucker Carlsonin Nato-kommentteihin.

Carlson ruoti ohjelmassaan Yhdysvaltain Nato-jäsenyyttä ja kysyi, miksi siitä ei pitäisi keskustella.

– Miksemme kävisi keskustelua 5. artiklasta, joka velvoittaa meitä puolustamaan muita Nato-maita, Carlson totesi.

Hän kysyi, miksi Yhdysvaltojen tulisi satsata resurssejaan esimerkiksi ”Viron alueellisen koskemattomuuden takaamisen” kaltaisiin asioihin. Carlsonin pohti myös, tajuaako keskiverto amerikkalainen, että ”lapsemme joutuvat kuolemaan Latvian puolesta”.

Toomas Hendrik Ilves ei niele Tucker Carlsonin puheita.

– Olivatko siis kaikki Yhdysvaltoja Afganistanissa ja Irakissa tukeneiden virolaisten sotilaiden hautajaiset, joissa kävin turhia? Vastaa ystävällisesti. Kyllä tai ei, entinen presidentti tviittaa.

Ilveksen tviittiä on jaettu ja tykätty tuhansia kertoja.

Tucker Carlson väitteli ohjelmassaan Yhdysvaltain edellisen presidentin Barack Obaman entisen ulkopoliittisen neuvonantajan David Tafurin kanssa. Carlson muun muassa väitti keskustelussa, ettei nykyinen Venäjä kykene enää hyökkäämään läntiseen Eurooppaan ja vetosi siihen, ettei Neuvostoliittoa ole ollut yli 25 vuoteen.

David Tafurin mukaan Nato on ollut menestyksekäs hanke ja toimii nykyisin muun muassa sotilas- ja tiedustelutiedon jakamisen liitton”. Tafuri muistutti, että Nato auttoi päihittämään Neuvostoliiton.

– (Presidentti Vladimir) Putinin Venäjä ei ole sama (kuin Neuvostoliitto), mutta se yrttää tuhota oikeusvaltion ja vapaat markkinat.

David Tafurin mukaan Baltian maiden joutuminen Venäjän hampaisiin merkitsisi, että seuraavaksi edessä voisivat olla Itä- ja Länsi-Euroopan maat.

So all the funerals I went to for Estonian soldiers who died supporting the US in Afghanistan and Iraq were for naught? Please answer. Yes or No. https://t.co/rk3sM8fUAw

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) January 16, 2019