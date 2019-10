Fortum kannattaa päästökauppaa kaikille aloille

Hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu on tehokkain tapa vähentää päästöjä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla, arvioi energiayhtiö.

Fortumin toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin mukaan Euroopan uuden komission ilmastopainotukset ja aloitteet ovat erittäin tervetulleita.

– Tuemme vahvasti tavoitetta hiilineutraalista EU:sta vuoteen 2050 mennessä, Lundmark vakuuttaa yhtiön tulostiedotteessa.

Hänen mukaansa tavoite Fortumille erinomaisen selkänojan jatkaa puhtaampaan maailmaan tähtäävän strategiansa toteuttamista.

– Kannatamme edelleen myös päästökaupan laajentamista yhteiskunnan kaikille sektoreille. Hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu on tehokkain tapa vähentää päästöjä ja rakentaa hiilineutraalia Eurooppaa, Lundmark painottaa.

Vastikään pari päivää sitten Aalto Economic Instituten tutkijat esittivät, että polttoaineiden myyntilupajärjestelmä olisi tehokkain tapa puolittaa fossiilisten polttoaineiden kulutus Suomen tieliikenteessä vuoteen 2030 mennessä. Polttoainelitrojen myyntilupia myytäisiin huutokaupassa, joten järjestelmä muistuttaisi suuresti päästökauppaa.

Lundmark kuitenkin muistuttaa, että Eurooppa ei voi yksin ratkaista ilmastohaastetta, sillä Euroopan osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on vain yhdeksän prosenttia.

– Siksi oli ilahduttavaa kuulla Venäjän päätöksestä ratifioida Pariisin ilmastosopimus syyskuussa. Tukea ilmastotyölle on saatava kaikkialta maailmasta, ja lopullisena tavoitteena on oltava mahdollisimman kattava maailmanlaajuinen hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu, Lundmark toteaa.

Uniper-kaupassa Fortumin mukaan tarkat investointiperiaatteet

Ympäristöjärjestöissä ei ole katsottu hyvällä, että Fortum on hankkimassa yli 70 prosentin omistusosuutta saksalaisesta energiayhtiöstä Uniperista, joka käyttää runsaasti hiiltä tuotannossaan. Kun yritysjärjestely on saatu päätökseen, Fortumin kokonaisinvestointi Uniperiin nousee yli kuuteen miljardiin euroon.

– Fortum noudattaa tässäkin järjestelyssä tarkkoja investointiperiaatteitaan, jotka tähtäävät omistaja-arvon kasvattamiseen, Lundmark vakuuttaa.

Järjestelyn loppuun saattaminen edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Fortumissa uskotaan, että järjestely saadaan päätökseen ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

– Fortumilla ja Uniperilla on yhdessä kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja menestyä, kasvaa ja johtaa Euroopan energiamurrosta. Yhtiöiden osaamiset täydentävät toisiaan erittäin hyvin, ja niiden käyttökate on yhteensä noin kolme miljardia euroa. Meillä on vahva asema edistää muutosta ja hyödyntää sen tuomat kasvumahdollisuudet. Tämä on ensisijainen tavoitteemme tästä eteenpäin, Lundmark kertoo.

Sekä Uniperin johdossa että työntekijöiden piirissä on esiintynyt kiivastakin vastustusta järjestelyä vastaan. Lundmark uskoo, että Uniperin omistusrakenteen ja osapuolten välisten suhteiden selkiyttäminen vakauttaa Uniperin tilanteen ja palauttaa huomion liiketoimintaan sekä tarjolla oleviin mahdollisuuksiin.

– Olemme myös selvästi ilmaisseet, että edellytämme yhteistyön lisäämistä ja strategioiden yhtenäistämistä, ja että aikomuksemme on lisätä edustustamme Uniperin hallintoneuvostossa. Tämä koskee myös puheenjohtajuutta. Uniperin vastuuntuntoisena ja sitoutuneena omistajana olemme myös tarjonneet Uniperille ja sen työntekijöille sitoumuksia, jotka lisäävät ennakoitavuutta ja vakautta. Neuvottelemme parhaillaan Uniperin kanssa näihin asioihin liittyvistä järjestelyistä., Lundmark kertoo.

Fortumin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa vuodentakaisesta 971 miljoonasta 1,06 miljardiin euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto parani 59 prosenttia 153 miljoonaan euroon.