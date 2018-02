”Venäjän pääkohde on Angela Merkel, Suomi vain lisuke”

Ulkopolitiikan julkaisu ihmettelee Suomen kykyä torjua informaatiosotaa.

Foreign Policyn suuressa Suomi-artikkelissa todetaan Helsingin osoittautuneen vastustuskykyiseksi rintamaksi Kremlin propagandaa vastaan. Julkaisu kysyy, voiko Suomen menestyksiä kääntää muualle Eurooppaan.

Suomen kerrotaan muiden Itämeren tai Itä-Euroopan valtioiden tapaan nähneen huomattavan lisäyksen sellaisissa feikkiuutisissa ja propagandassa, jotka voidaan liittää Venäjään, Ukrainan Krimin valloituksen 2014 jälkeen.

– Mutta naapureistaan poiketen Helsinki arvelee sillä olevan välineet tehokkaasti vastustaa mitä tahansa infohyökkäystä itänaapuristaan. Suomen viranomaiset uskovat, että heidän maansa voimakas julkinen koulutusjärjestelmä, pitkä Venäjän tasapainottamisen historia ja kattava hallituksen strategia sallivat sen torjua koordinoidun propagandan ja disinformaation, Foreign Policy kirjoittaa.

Entinen suurlähettiläs Rene Nyberg toteaa, että Suomelle on muutamia etuja Venäjän disinformaation torjumisessa. Niitä ovat kokemus, kylmän sodan ”tuijotuskilpailu” ja ymmärrys Kremlin todellisista motiiveista.

”Todellinen tekijä on Saksa… (Angela) Merkel on pääruokalaji. Me olemme vain lisuke”, Rene Nyberg sanoo FP:lle.