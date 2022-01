Föhn-tuuli puhalsi korkeita lämpötiloja – Lapissa kuusi astetta

Lännestä puhaltava Föhn-tuuli on tuonut maan pohjoisosaan poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja viime yön aikana, kertoo Foreca.

Utsjoella ja Oulussa on mitattu tasan kuusi astetta. Myös Pellossa, Muoniossa, Inarissa ja Kemissä on ylitetty viiden lämpöasteen raja.

Sunnuntaina sää lämpeni erityisesti Lapissa. Syynä on Norjan vuoriston yli Suomeen puhaltava föhn-tuuli.

Föhn-tuuli vaatii syntyäkseen vuoriston ja siihen törmäävän kostean ilmavirtauksen. Ilmiö liittyy sadeveden tiivistymisessä vapautuvaan lämpöön ja vuoristossa syntyvään kuivaan ja lämpimään laskutuuleen.

Maanantain aikana sää kuitenkin kylmenee niin, että illan aikana enää maan itäosassa on plusasteita.

– Liukkautta on luvassa koko maassa, kun lauha sää vaihtuu pakkaseen ja märät pinnat jäätyvät, sanoo meteorologi Joanna Rinne.

Päivän kuluessa vähäisiä sateita tulee siellä täällä ja kaikissa olomuodoissa, eniten Itä-Lapissa. Kertymät jäävät kuitenkin pieniksi.

