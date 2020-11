Floridan äänet: Donald Trump yhä asemissa

Yhdysvaltain presidentinvaalin varsinainen vaalipäivä on tiistaina. Itärannikolla seuratuin on suuri vaa’ankieliosavaltio Florida. Verkkouutiset kertoi viikko sitten, että Floridan ennakkoäänestystietojen perusteella republikaanien Donald Trump saattaakin gallupkyselyjen vastaisesti olla menossa kohti voittoa.

Osavaltion ennakkoäänestys päättyi sunnuntaina. Uudet luvut vahvistavat tietoa siitä, että taistelu osavaltiosta ei ole ohi.

Vuoden 2016 presidentinvaalissa sitten demokraattien äänestäjiksi rekisteröityneet johtivat Floridassa ennakkoäänestyksen jälkeen republikaaneiksi rekisteröityneitä noin 96 000 äänellä. Rekisteröityneet demokraatit johtavat tällä kertaa ennakkoäänestystä aivan vastaavan suuruisella luvulla. (Tietoja sunnuntain äänestyksestä puuttui yhä.)

Varsinaisena vaalipäivänä 2016 Donald Trump sai Floridassa noin 210 000 ääntä enemmän kuin demokraattiehdokas ja voitti Floridan yhteensä noin 113 000 äänellä.

Tällä kertaa Trumpin tilannetta parantaa se, että demokraatit panostivat voimiaan huomattavasti ennakkoäänestykseen. Toisaalta tiistaina äänestää enää paljon harvempi kuin viime vaaleissa, sillä yhä useampi on äänestänyt ennakkoon – ja Trumpin on siis saatava vaalipäivänä yli 100 000 ääntä enemmän kuin demokraattien Joe Biden.

Luvut ovat suuntaa-antavia eivätkä kaikilta osin vertailukelpoisia. Lainkaan ääniä ei ole laskettu. Ei esimerkiksi tiedetä, miten sitoutumattomiksi rekisteröityneet äänestäjät äänestävät, tai esimerkiksi äänestäisivätkö republikaanit nyt demokraattia.

* Ennakkoäänten tilanne vaikutti sunnuntai-iltana Suomen aikaa vastaavalta myös toisessa merkittävässä itäisessä vaa’ankielessä eli Pohjois-Carolinan osavaltiossa.

Äänestämässä käyneitä demokraatteja oli Pohjois-Carolinassa noin 256 000 enemmän kuin republikaaneja. Neljä vuotta sitten heitä oli ennakkoäänestyksen jälkeen 310 000 enemmän. Donald Trump voitti 2016 Pohjois-Carolinassa lopulta 3.2 prosenttiyksikön erolla.

* Jos Joe Biden voittaa Floridan tai Pohjois-Carolinan, alkaa vaalivoittaja olla selvillä. Donald Trumpin voitto Floridassa ja Pohjois-Carolinassa sen sijaan siirtäisi ääntenlaskennan taistelun kohti keskilännen niin sanottua ruostevyöhykettä eli demokraattien ”sinistä muuria”: Pennsylvaniaa, Michigania ja Wisconsinia sekä ehkä Minnesotaa.

Joe Biden on pitänyt ja pitää viimeiset kampanjatilaisuutensa ennen vaalia Iowassa, Minnesotassa, Michiganissa, Wisconsinissa ja lopulta Pennsylvaniassa.

Donald Trump puhui lauantaina viidessä tilaisuudessa Pennsylvaniassa ja sunnuntaina Michiganissa, Iowassa, Pohjois-Carolinassa, Georgiassa ja Floridassa. Maanantaina hän kampanjoi Pohjois-Carolinassa, Pennsylvaniassa, Wisconsinissa ja kahdesti Michiganissa.

We need to:

Build bridges, not walls.

Open our arms, not clench our fists.

Focus on the ties that bind us together, not tear each other apart.

We need to be what we are at our best: One America.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 1, 2020