Finnveralle lisärahoitusta 10 miljardia euroa

Lisärahoitus käytettäisiin pääasiallisesti takauksiin.

Hallitus mahdollistaa kymmenen miljardin euron lisärahoituksen yrityksille valtion erityisrahoittaja Finnveran kautta korottamalla sen kotimaan rahoituksen enimmäismäärää.

Lisärahoitus käytettäisiin pääasiallisesti takauksiin, joiden tarkoituksena on helpottaa yritysten lainansaantia pankeista koronavirustilanteessa.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle torstaina. Esitys mahdollistaa hallituksen 20. maaliskuuta linjaaman korotuksen. Nyt Finnveran kotimaan rahoitusvaltuudet ovat 4,2 miljardia euroa, joista on käytetty noin kaksi miljardia euroa. Valtuudet korotetaan 12 miljardiin euroon.

Korotus olisi väliaikaisesti voimassa joulukuun loppuun vuonna 2025.

Finnveran rahoitushakemusten määrä on vuoden alusta huhtikuun loppuun lisääntynyt 84 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen. Tehtyjen päätösten määrä on lisääntynyt 89 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Finnvera on tehnyt maaliskuun alusta lähtien jo 10 000 rahoitus- ja muutospäätöstä pk-yrityksille.

Lisärahoitusta on tarkoitus kohdentaa pk-yritysten lisäksi myös erityisin perustein niitä suurempiin yrityksiin, kuten midcap-yrityksiin. Tavoite on, että koronavirusepidemian jälkeen mahdollisimman moni sellainen yritys, jonka toiminta on ollut kannattavaa, voisi jatkaa toimintaansa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään kesäkuussa.

Valtioneuvosto hyväksyi myös sitoumuksen Finnveralle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta. Sitoumuksessa valtion korvausosuutta Finnveran tappiosta nostettiin 50 prosentista 80 prosenttiin. Se tarkoittaa, että Finnvera voi taata nykyistä suurempia rahoitusosuuksia yritysten lainoista suhteessa pankkeihin.

Lisäksi kumottiin rajaus, jonka mukaan suurille yrityksille voidaan myöntää rahoitusta enintään 420 miljoonan euroa.

– Koronavirusepidemian aiheuttama taloudellisen tilanteen heikkeneminen kohdistuu myös suuriin yrityksiin, joten on tärkeää, että Finnvera voi suunnata rahoitusta myös niille erityisin perustein, työ- ja elinkeinoministeriö toteaa.

Sitoumus tulee voimaan 1. toukokuuta ja on voimassa toistaiseksi, mutta enintään 31.12.2022 saakka.