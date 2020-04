Finnvera nostaa takaustaan pk-yritysten lainoille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Näissä tilanteissa pankkilainalle aiotaan asettaa myös hintakatto.

Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera valmistelee 90 prosentin takausten käyttöä niissä pienten ja keskisuurten yritysten tilanteissa, joissa yrityksen rahoituksen järjestyminen sitä ehdottomasti edellyttää.

Finnvera on tähän mennessä myöntänyt pk-yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen enimmillään 80 prosentin takauksia pankkilainoille.

− Näissä tilanteissa myös pankin myöntämälle lainalle olisi perusteltua asettaa hintakatto, koska 90 prosenttia riskistä on Finnveralla. Näin voitaisiin varmistaa hyödyn välittyminen suoraan yrityksille, toteaa liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä Finnverasta.

Heinilä painottaa, että suurin osa yrityksistä saa rahoitusta nykyisillä takausasteilla. Siksi takausasteen yleinen korottaminen 90 prosentin tasolle ei hänen mielestään ole järkevää. Se lisäisi vain kaikkien taattua lainaa nostavien yritysten kustannuksia.

Finnvera on myöntänyt yli 3 000 uutta takausta yritysten pankkilainoille maalis−huhtikuun aikana. Yritysten lyhyen ajan maksutarpeissa ensisijainen tarve on ratkaistu nykyisten lainojen maksujärjestelyillä, joita on tehty Finnverassa noin 7 000.

− Arvioin, että euromääräinen kysyntä tulee kasvamaan ennen kesää, koska yritykset järjestelevät rahoitusta ja kassatilannettaan vastaamaan sen hetkistä tilannekuvaa. Kesäkuussa liikkeellä on todennäköisesti enemmän myös keskisuuria ja sitä suurempia yrityksiä. Näkemykseni mukaan takausosuuden määrä ei ole ollut ratkaiseva asia lainanotolle vaan yrityksen tarve, Heinilä toteaa.

Uuden takausosuuden ja hintakaton valmistelua tehdään siten, että tarkemmat tiedot ja käyttöönottoaikataulu voidaan julkaista huhtikuun loppuun mennessä.