Finnkinon omistaja vaatiikin maskit – entä Suomessa?

Yhdysvaltojen AMC-elokuvateatterit ilmoittivat aiemmin viikolla teatterien avaamisesta. USA:ssa nousi suuri some-kohu siitä, ettei yhtiön koronaohjeisiin kuulunut maskeja asiakkaille.

Nyt AMC on ilmoittanut täyskäännöksestä. Yhtiö edellyttääkin, että jokaisella teatteriin tulijalla on kasvomaski päällään.

Twitterissä olivat tätä ennen trendanneet hashtagit BoycottAMC ja AMCisCanceled. Moni kertoi peruvansa AMC:n jäsenyytensä ja etunsa, muun muassa koska kuuluu riskiryhmään.

Yhtiö ilmoitti ensin, että niissä USA:n osissa joissa maskeja edellytetään, AMC edellyttää niitä ”paitsi syödessä ja juodessa” ja muissa osavaltioissa asiakkaita ”kannustetaan voimakkaasti” maskien käyttöön. Uusissa ohjeissa maskeja edellytetään kaikkialla.

AMC omistaa Suomen Finnkinon. Finnkino ei turvaohjeissaan edellytä maskeja, vaan toteaa henkilökunnan käyttävän niitä ”tarvittaessa”. Yhtiön on määrä avata muutama teatteri Suomessa 24. kesäkuuta ja jokaisella paikkakunnalla 1. heinäkuuta.

WEARING A MASK: “Masking has become controversial, it shouldn’t be,” @ScottGottliebMD tells @margbrennan, noting “it’s something we can do collectively to slow the spread” of #Covid19. #wearamask #maskup pic.twitter.com/ppeYoJeXrc

— Face The Nation (@FaceTheNation) June 21, 2020