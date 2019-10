Finnairin ex-johtaja Hbl:lle: KGB halusi minut hengiltä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vladimir von Witte kertoo kolmesta murhayrityksestä ja painostuksesta Neuvostoliiton agentiksi.

Finnairin palveluksessa kylmän sodan vuosikymmeninä toiminut suomalainen Vladimir von Witte uskoo joutuneensa useita kertoja Neuvostoliiton tiedustelupalvelu KGB:n murhayritysten kohteeksi.

– Kerran aamuyöllä, kun olin vaimoni kanssa ajamassa kohti Leningradia, meitä alkoi ajaa takaa panssariauto, joka yritti ajaa päällemme. Heidän oli kuitenkin täytynyt laskea väärin, sillä autoni oli nopeampi kuin he olivat kuvitelleet, Viipurissa vuonna 1935 syntynyt von Witte sanoo Hufvudstadsbladetin haastattelussa.

Toinen uhkaava tilanne tapahtui hänen mukaansa lentoasemalla. Von Witte nousi poikkeuksellisesti autoonsa matkustajan puoleisesta ovesta ja havaitsi, että kuljettajan puoleisen oven kohdalla olleen katuviemärin kansi oli poistettu.

– Jos olisin yrittänyt nousta autoon kuljettajan puolelta, olisin pudonnut kymmenen metriä enkä olisi ikinä selvinnyt ylös omin neuvoin, hän toteaa.

Kolmannen murhayrityksen kohteeksi von Witte sanoo joutuneensa vuonna 1978 Finnairin Moskovan-toimistossa, kun sisään tunkeutunut nuori mieshenkilö otti yhden sihteereistä panttivangikseen. Von Witte ei itse osunut olemaan paikalla, mutta hänen virka-autonsa oli pysäköitynä toimiston eteen.

– Uskon, että kohde olin minä ja että kyse oli KGB:n operaatiosta. Kun menin kaksi päivää myöhemmin hoitamaan asioita Venäjän ilmailuministeriöön, ihmiset siellä olivat aivan kalpeita. Venäläiseen tapaan heille oli jo etukäteen kerrottu, että olin kuollut, von Witte kertoo.

Viimeisen episodin jälkeen hän poistui Neuvostoliitosta, mutta palasi pian kommunistihallinnon romahdettua Venäjälle ja jäi sieltä eläkkeelle vuonna 2000.

Von Witte sanoo olleensa Neuvostoliiton-vuosinaan KGB:n jatkuvan silmälläpidon alaisena. Tämä johtui osin hänen tehtävistään Finnairilla, mutta myös siitä, että hän oli sukua Venäjän tsaarinaikaiselle pääministerille, kreivi Sergei Wittelle (1849–1915) ja kuului ortodoksiseen kirkkoon.

Von Witten mukaan KGB yritti myös värvätä häntä riveihinsä.

– He sanoivat, että joudun monenlaisiin ongelmiin, ellen ryhdy heidän agentikseen.

Kun von Witte torjui värväysyrityksen, nahkatakkiset miehet pommittivat häntä erilaisin syytöksin.

– ”Vladimir, olet jäänyt kiinni sekä salakuljetuksesta että rattijuopumuksesta ja kerrot lisäksi neuvostovastaisia anekdootteja”, he sanoivat. Kun vastasin, että se ei pidä paikkaansa, he sanoivat: ”Sillä ei ole mitään merkitystä. Jos me sanomme, että olet rikollinen, meitä uskotaan ennemmin kuin sinua”, von Witte muistelee.