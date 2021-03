Finnair palkitsee avainhenkilöitä – AKT paheksuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Finnair ilmoitti suoritinperusteisesta kannustinjärjestelmästä 70 avainhenkilön osalta vuosille 2021−2023.

Kannustinjärjestelmän yhtenä suoristusperusteena on Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n mukaan yksikkökustannus CASK (Cost of Available Seat Kilometer), johon kuuluvat osana myös matkustamohenkilöstön palkkakustannukset. Muita suoritusperusteita ovat osakekohtainen tulos sekä hiilidioksidipäästöt, lähinnä polttoaineenkulutus.

AKT:n mukaan Finnair on painostanut henkilöstöryhmiään säästötalkoisiin koronan varjolla sekä irtisanonut henkilöstöään lukuun ottamatta matkustamohenkilöstöä, joka on suurimmaksi osaksi lomautettuna.

Matkustamohenkilöstön yt-neuvottelut päättyivät helmikuussa. Finnair oli yksipuolisesti ilmoittanut, että se haluaa muuttaa työajan alkamisajankohtaa sekä päivärahojen määräytymisperusteita siten, että osa verottajan ohjeistuksen mukaisista päivärahoista jäisi saamatta.

– Näillä toimenpiteillä on mittavat euromääräiset vaikutukset matkustamohenkilöstön ansioihin ja samalla myös yksikkökustannus CASK:ia pienentävä vaikutus, joka ajastaan laukaisee kannustinjärjestelmän 70 avainhenkilöille, AKT sanoo tiedotteessaan.

Ammattiliitto paheksuu valtionomisteisen Finnairin tapaa palkita avainhenkilöitä tällaisena aikana, kun yhtiö on saanut tukea valtiolta sekä tehnyt mittavia säästötoimenpiteitä, joilla on ollut alentava vaikutus edustamansa matkustamohenkilöstön työpaikkoihin ja ansioihin.