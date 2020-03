Finnair leikkaa 90 prosenttia lentämisestä

Finnair ilmoittaa vähentävänsä kapasiteetistaan 90 prosenttia huhtikuun alusta lähtien koronavirustilanteen vuoksi.

Lentoyhtiö operoi tuolloin vain noin kahtakymmentä lentoreittiä, joilla varmistetaan Suomelle tärkeimmät yhteydet sekä kriittinen lentorahti myös poikkeusoloissa.

Asteittainen siirtyminen rajattuun lento-ohjelmaan aloitetaan välittömästi perumalla maaliskuun lopulta arviolta 1500–2000 lentoa. Finnair operoi normaalisti 110 lentoreittiä ja lentää noin 12 000 lentoa kuukaudessa, mutta muutoksen jälkeen vain 1600 lentoa.

– Koronavirustilanne vaikuttaa lentomatkustukseen dramaattisesti, mutta haluamme tässäkin vaikeassa tilanteessa varmistaa yhteiskunnan toiminnan kannalta joidenkin kriittisten lentoyhteyksien ylläpidon. Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti ja lisäämme reittejä ja vuoroja liikenneohjelmaamme kysynnän mukaan. Toivomme voivamme palata normaaliin operointiin mahdollisimman pian koronavirustilanteen laannuttua, Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner toteaa tiedotteessa.

Hän pahoittelee tilanteen aiheuttamaa haittaa ja epävarmuutta asiakkaiden matkasuunnitelmiin.

– Tässä tilanteessa nämä muutokset kuitenkin ovat väistämättömiä – emme voi lentää asiakkaita maailmalle, kun emme voi nopeasti muuttuvassa tilanteessa varmistaa paluuyhteyttä, Manner jatkaa.

1. huhtikuuta lähtien operoitavien kohteiden tarkka lista löytyy Finnairin verkkosivuilta.

Euroopan osalta listalla ovat Amsterdam, Berliini, Bryssel, Frankfurt, Lontoo, München, Pariisi, Tukholma ja Zürich. Finnair aikoo lentää myös Kööpenhaminaan, Osloon, Moskovaan, Pietariin, Riikaan ja Tallinnaan näiden kohteiden matkustusrajoitteiden päätyttyä.

Please read this Q&A on what to do when your flight is impacted. Please do not contact our customer service unless you have a reservation within 72 hours. We ask for your patience in this exceptionally difficult time. https://t.co/zmU1DjS7x2

— Finnair (@Finnair) March 16, 2020