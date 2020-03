Finavia vastaa: Olemme toimineet saatujen ohjeiden mukaan

Toimitusjohtaja Kimmo Mäki muistuttaa, ettei Finavia voi ohjata ihmisiä karanteeniin.

Toimitusjohtaja Kimmo Mäen mukaan Finavian ja viranomaisten välinen yhteistyö koronakriisissä on ollut tiivistä ja yhtiö on toiminut parhaansa mukaan viranomaisen kulloisenkin ohjeen mukaisesti.

Mahdollisen koronariskin muodostavien matkaajien paluu Suomeen ilman sen suurempaa kontrollia on herättänyt runsaasti keskustelua sen jälkeen, kun paljastui, että THL on jyrkentänyt arvioitaan epidemian kulusta palaajien vuoksi. Viranomaista on arvosteltu siitä, ettei ihmisiä ole ohjattu tarpeeksi tiukasti pysymään kotikaranteenissa tai muutenkaan ohjeistettu riittävästi. Oman osansa arvostelusta on saanut myös lentokenttiä operoiva Finavia. Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona muuttuneista arvioista ja totesi uutisessaan muun muassa, että Finavia on kertonut, ettei se ole saanut THL:ltä ohjeistusta.

Verkkouutiset kysyi yhtiön kantaa asiaan. Finavian mukaan kysymyksiä on tullut paljon. Viestinnästä vastataan tiedotusvälineille annetulla toimitusjohtaja Mäen lausunnolla.

– Olemme tammikuusta lähtien tehneet viranomaisten kanssa tiivistä yhteistyötä ja muokanneet saapuvien matkustajien prosesseja sen hetkisen tilannetiedon mukaisesti. Muutoksia on tehty hyvinkin nopeasti, mikä lentoasemaympäristössä on haastavaa, Kimmo Mäki sanoo.

Hän muistuttaa, ettei Finavia voi lentoasematoimijana itsenäisesti ohjata ihmisiä karanteeniin tai luoda oman vastuualueensa ulkopuolella terveyteen liittyviä ohjeita tai prosesseja.

– Finavialla yhteistyö viranomaisten kanssa on koettu sujuvaksi, ja olemme olleet proaktiivisesti yhteydessä ja tehneet parhaamme sen hetkisten ohjeistuksen mukaisesti, mitä meille on viranomaisilta jaettu, Mäki selvittää.

Hänen mukaansa huoli epidemian vaikutuksista on kaikilla yhteinen. Hän korostaa matkustajien ja henkilöstön hyvinvoinnin olevan Finavialle ensiarvoisen tärkeää.

– Finavia tekee kaikkensa, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hillitä ja jotta vielä avoinna olevilla lentoasemilla voidaan turvata henkilöstön ja matkustajien hyvinvointi.

THL tviittasi aiemmin keskiviikkona yhteistyön Finavian kanssa sujuneen hyvin. Viranomaisen mukaan ajantasaista tietoa on välitetty sitä mukaa kun sitä on ollut saatavilla.

THL:n ja @Finavia'n yhteistyö alkoi jo koronatilanteen alkuvaiheessa tammikuussa. Yhteistyö on sujunut hyvin koko ajan ja ajantasaista tietoa on välitetty sitä mukaa kun sitä on ollut saatavilla. — THL (@THLorg) March 25, 2020