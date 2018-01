Piia-Noora Kauppi: Asuntolainahanoja ei saa kiristää

Sääntelyn tiukentaminen lainakatoilla vaikeuttaisi työvoiman liikkuvuutta, varoittaa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja.

– Sääntelyn tiukentaminen torpedoisi talouskasvua, joka vihdoin on saatu nousuun. Kotitalouksien mahdollisuuksia muuttaa työn perässä pitää helpottaa eikä vaikeuttaa, äitiysvapaalta Finanssialan johtoon palannut Piia-Noora Kauppi sanoo.

Hänen mukaansa yksi vuoden 2018 tärkeistä teemoista on talouskasvun ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen pitämällä muun muassa asuntorahoitus toimivana. Kotitalouksien velkaantumista on Kaupin mielestä kuitenkin seurattava tarkasti.

Hänen mukaansa viime aikoina käyty keskustelu kotitalouksen velkaantumisen riskeistä ei ole ollut ihan tasapainoista.

– Velkojen lisäksi on otettava huomioon myös kotitalouksien rahoitus- ja muun varallisuuden määrä sekä sen jakautuminen kotitalouksien kesken, Kauppi huomauttaa.

Kotitalouksien rahoitusvarallisuus on euroissa mitattuna lähes kolminkertaistunut 2000-luvun alusta. Sen lisäksi on asuntovarallisuutta ja muuta kiinteää omaisuutta. Kauppi muistuttaa, että suuria velkoja on usein niillä, joilla on myös varallisuutta. Vaikka velka suhteessa tuloihin olisikin suuri, voi kotitaloudella silti olla reilusti pelivaraa varallisuuden ansiosta.

– Asiakkaan maksukykyä arvioidaan luottopäätöstä tehtäessä sen hetkistä korkotasoa huomattavasti korkeammilla koroilla. Suomessa asuntoluotot on perinteisesti maksettu hyvin takaisin. Jos asuntorahoitukseen liittyvät riskit jostain syystä kasvaisivat voimakkaasti, nykyinen lainakatto sisältää mahdollisuuden rajoittaa luotonantoa. Uusia lainakattoja ei siis tule ottaa käyttöön, Kauppi korostaa.