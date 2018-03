Finanssiala: Rahoitusalan uudet lakot eivät edistä sopua

Rahoitusalan sovintoesityksen helmikuun alussa hylänneet Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Nousu ilmoittivat sunnuntaina uusista lakoista rahoitusalalla.

Työnantajia edustavat Finanssiala ry (FA) ja Palvelualojen työnantajat Palta pitävät uusia lakkoilmoituksia harmillisina. Työnantajajärjestöjen mukaan uudet lakot hidastavat prosessia entisestään ja viivästyttävät alan koko henkilöstön palkankorotusten voimaantuloa.

Riidassa on kyse edelleen viikonlopputyön mahdollistamisesta vakuutusalan tapaan myös rahoitusalalla. Sovintoesityksen hylkäämisen jälkeen osapuolet ovat tavanneet muutaman kerran valtakunnansovittelijan luona.

FA:n ja Paltan mukaan välillä näissä tapaamisissa näytti jo siltä, että erimielisyyteen olisi mahdollista löytää ratkaisu hylätyn sovintoesityksen pohjalta. Lopulta Pro ja Nousu kuitenkin ilmoittivat pitäytyvänsä aiemmissa kannoissaan. Tämä merkitsi sitä, että riidassa palattiin jälleen kerran lähtöruutuun.

– Riidan ratkeaminen edellyttää sitä, että viikonlopputyöstä päästään yhteisymmärrykseen. Asiakkaat haluavat palvelua myös viikonloppuisin ja alan toimijoiden on pystyttävä vastaamaan tähän huutoon tavalla, jolla annettu palvelulupaus voidaan täyttää kaikissa olosuhteissa. On merkillistä, etteivät Pro ja Nousu edelleenkään ymmärrä tätä tosiasiaa, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.

Työnantajajärjestöt sanovat olevansa pettyneitä siihen, että neuvottelemisen sijaan Pro ja Nousu päättivät jatkaa lakkoilun tiellä.

– Pro ja Nousu ovat yksin vastuussa lakkojensa aiheuttamasta haitasta rahoitusalan yrityksille ja niiden asiakkaille. On todella valitettavaa, että toimintaympäristön muutokseen reagoidaan lakkoilemalla. Tämä antaa huonon kuvan näiden järjestöjen kyvystä kantaa vastuuta siitä, että alan yritykset ja niiden henkilöstö pärjäävät myös tulevaisuudessa, Aarto toteaa.

Ammattiliitto Pron finanssisektorin johtaja Antti Hakalan mukaan Pron tavoite on saada alalle samanlaiset palkankorotukset kuin muut sopineet alat ovat tähän mennessä saaneet. Lisäksi Pro on valmis sopimaan, että alan viikonlopputyö sovitaan paikallisesti kunkin työpaikan ja henkilöstön tarpeiden mukaan.

– Pron jäsenistöstä on merkittävä osa valmis viikonlopputyöhön. Asiakastarpeisiin vastaaminen onnistuu vallan mainiosti paikallisen sopimisen ja vapaaehtoisuuden pohjalta.

– Lisäksi on tärkeää, että rahoitusalan työehtosopimus tuo vähintään samansuuruiset yleiskorotukset kuin muillakin aloilla. Myös työehtosopimuksen laadulliseen kehittämiseen on suuria tarpeita, mutta valitettavan vähän laatukysymyksissä on edetty, sanooHakala.

Yhä virheellisiä väitteitä viikonlopputyömallista

Työnantajajärjestöjen mukaan ammattiliitot Pro ja Nousu jatkavat julkisuudessa virheellisten väitteiden esittämistä työnantajan kannasta viikonlopputyöhön.

– FA ja Palta olisivat olleet yhdessä ylempiä toimihenkilöitä edustavan YTN:n kanssa valmiita hyväksymään valtakunnansovittelijan sovintoesityksen, jossa paikallinen sopiminen oli ensisijainen tapa ottaa viikonlopputyö käyttöön, Aarto muistuttaa.

Vasta, jos sopimukseen ei päästä, oli työnantajan mahdollista ottaa omalla päätöksellään viikonlopputyö käyttöön. Silloinkin kun, työantajan päätöksellä malli otettaisiin käyttöön, viikonlopputyötä teetetään ensisijaisesti siihen vapaaehtoisesti haluavilla. Vasta, jos vapaaehtoisia ei ole riittävästi, työnantajalla olisi ollut oikeus osoittaa työhön lisähenkilöitä.

Aarton mukaan viikonlopputyön teettäminen valtakunnansovittelijan esittämässä mallissa olisi ollut tasapainoinen kompromissi ja kaukana siitä, että työnantaja sanelisi viikonlopputyön teettämisen.

Ammattiliitto Pron ja Ammattiliitto Nousun ilmoittamat uudet lakot on tarkoitus toteuttaa kolmessa eräss.

Ensimmäinen lakko kohdistuu OP-ryhmään. Se alkaa 26.3. kello 6 ja päättyy 29.3. kello 23.59. Toinen lakko kohdistuu Nordeaan ajalla 3.4. kello 6 – 6.4. kello 23.59. Viimeisen lakon piirissä ovat loput alan yritykset. Se on tarkoitus toteuttaa ajalla 9.4. kello 6 – 12.4. kello 23.59.

Rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 toimihenkilöä.