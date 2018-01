Financial Times: Euroopan sairas mies Suomi hoiti vihdoin itsensä kuntoon

Talouslehden mukaan Suomen koko ilmapiiri muuttui vuodessa.

Financial Timesin uutinen Suomen talouden elpymisestä on otsikoitu Suomi hoivaa taloutensa takaisin terveeksi. FT varoittaa kuitenkin, että väestömuutos ja palkannostopaineet varjostavat tulevaa.

30-35 prosentin vauhdilla kasvavassa Fastems-yhtiössä vierailleen FT:n mukaan kokemus ei ole mitenkään ainutlaatuinen.

– Aikanaan itse itsensä Euroopan sairaaksi mieheksi määritellyt Suomi on vihdoin hoivannut tiensä takaisin terveeksi. Rakentamisen elpymisestä alun perin alkanut toipuminen on tullut laaja-alaiseksi ja sijoittaminen on seurannut.

Suomen Pankin johtokunnan jäsen Olli Rehn sanoo jutussa, että maan mieliala muuttui vuodessa juurtuneesta pessimismistä puolittain euforiseksi.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sanoo FT:lle kansainvälisen talouskriisin jälkeisiä vuosia menetetyksi vuosikymmeneksi.

– Talouskriisissä emme osanneet löytää vaihtoehtoisia tapoja sisäiselle devalvaatiolle. On merkittävä opetus Suomelle opittavaksi, miksi kesti niin paljon kauemmin kuin Ruotsilla. Ensi kerralla meidän täytyy olla varautuneempi säätelemään hintakilpailukykyämme, Kai Mykkänen sanoo.