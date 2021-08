Kolmen päivän sääntö pätee: FFP-maskia voi käyttää uudelleen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijan mukaan maskit voidaan puhdistaa myös kuumentamalla.

N95- eli FFP2-hengityssuojaimen voi palauttaa uudelleen käytettäväksi 3–4 päivän päästä jopa kokonaan ilman toimenpiteitä tai kuluja. Tämä selviää PubMed Central -tietokannan (PMC) artikkelista.

Suomalaisnetissä on viime päivinä ihmetelty FFP2-maskeihin liittyviä vääriä väitteitä ja jaettu sen vuoksi viime vuoden kevään linkkiä.

N95-maskin materiaalin kehittänyt tohtori Peter Tsai kertoo artikkelissa, että makseja voidaan kierrättää 3–4 päivän välein.

Artikkelissa kehotetaan käyttämään 3-4 maskia ja numeroimaan ne 1-4 kullekin päivälle.

– Kaikki SARS-CoV-2 -virukset maskissa kuolevat kolmessa vuorokaudessa.

Maskit voi myös puhdistaa kuumentamalla niitä 60 minuutin ajan uunissa 70 asteessa. Maskeja voidaan myös höyryttää 125 asteessa tai keittää kiehuvassa vedessä viiden minuutin ajan. Puhdistuksen jälkeen maskit ilmakuivatetaan.

– Nämä menetelmät säilyttävät 92,4–98,5 prosentin suodatustehokkuuden, Tsai toteaa.

– Saippuan ja veden tai lääkinnällistä laatua olevan alkoholin käyttäminen vähentää merkittävästi maskien suodatustehokkuutta.

N-95-maskeissa on useita kerroksia. Keskimmäiset suodatinkerrokset on valmistettu polypropeenikuiduista, joihin on upotettu sähköstaattinen varaus.

Suodatusteho saavutetaan sekä polypropeenisuodatinkerroksen mekaanisella rakenteella että sähköstaattisella varauksella.

Artikkeli julkaistiin alun perin keväällä 2020. Artikkelia ei oltu vertaisarvioitu julkaisuajankohtana.

Linjoilla on jälleen disinformaatiota FFP2:sen hinnoista ja uusiokäytöstä.

Kerrataanpas nyt vielä, että N95-maskimateriaalin kehittäneen Dr Peter Tsain mukaan maskin voi käyttää uudelleen 3-4vrkn lepuuttamisen jälkeen. @THLorg @tyoterveys

