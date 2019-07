Feministinen muotoilu loi tuolin miesten seksististä istumista vastaan

Brightonin yliopiston designalan opiskelija kertoo saaneensa runsaasti kielteistä palautetta suunnittelemansa ”feministisen tuolin” vuoksi.

Laila Laurelin ”ratkaisu manspreading-ilmiölle”-niminen teoskokonaisuus nousi heinäkuun alussa julkisuuteen Britanniassa voitettuaan kansallisen Belmond Award -suunnittelupalkinnon.

Miehille suunnitellun puutuolin reunukset pakottavat istujaa pitämään jalkansa tiukasti yhdessä. Laurelin toiseen tuoliin on sijoitettu puukappale, joka kannustaa naisia istumaan tavanomaista leveämmässä asennossa.

Opiskelija kertoo saaneensa inspiraation työlleen omista kokemuksistaan ja arkipäivän seksismistä kertovasta The Everyday Sexism Project -verkkosivustosta.

– Rakentamieni tuolien tarkoituksena on tunnistaa ja haastaa istumiseen liittyviä sukupuolisidonnaisia ongelmia, kuten manspreading-ilmiötä, Laila Laurel toteaa Independent-lehdelle.

Hänen mukaansa tuolit ovat herättäneet alkuinnostuksen jälkeen myös runsaasti negatiivista törkypalautetta.

– Saan runsaasti kuvia miesten sukupuolielimistä. Se ei ole mukavaa, vaan pikemminkin outoa käyttäytymistä. Saan myös paljon törkeitä viestejä, joissa minua uhkaillaan raiskauksella, Laurel sanoo Daily Mail -lehdelle.

Laila's bold, purpose-driven design stood out to our judging panel as it explores the important role of design in informing space, a person's behaviour and societal issues of today#TheArtOfBelmond #ND19 #NewDesigners pic.twitter.com/DVnFqtiEBh

