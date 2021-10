Feministifilosofi raivostutti transaktivistit

Britanniassa poliisi on suositellut Sussexin yliopiston professori Kathleen Stockia opettamaan vain etäyhteyden välityksellä häneen kohdistuvien turvallisuusuhkien vuoksi.

Taustalla ovat feministisen filosofin näkemykset sukupuolen biologisesta perustasta. Times-lehden mukaan kanta on suututtanut yliopiston transaktivistit, jotka ovat kohdistaneet professoria kohtaan raivokasta ja usein asiatonta kritiikkiä.

Naamioituneet ja aggressiivisesti käyttäytyneet aktivistit ovat osoittaneet kampusalueella mieltään ja vaatineet Kathleen Stockin erottamista. Sosiaalisessa mediassa käynnistetty kampanja kuvailee häntä ”transfobiseksi”.

Times katsoo kannanotossaan, että professorin turvallisuuteen kohdistuneet uhkaukset tulisi nähdä hyökkäyksenä koko yliopistolaitosta vastaan.

Arvostelijoiden mukaan aktivistit uhkaavat demokraattisen yhteiskunnan perusarvoja hiljentämällä toisinajattelijoita pelolla ja sensuurilla. Yliopiston varakansleri Adam Tickell on painottanut, että akateemikoilla on ehdoton mielipiteenvapaus. Viime aikoina tukeaan on osoittanut myös tasa-arvoministeri Liz Truss.

Times muistuttaa, ettei yliopistoilla ole velvollisuutta suojata opiskelijoitaan haastavilta tai jopa loukkaavilta mielipiteiltä.

– Professori Stock on järkiperäinen ajattelija ja naisten oikeuksien ääni. Ei ole liioiteltua sanoa, että hänen puolustamisensa on samalla myös vapauden puolustamista, lehden kannanotossa todetaan.

These students are just enacting what they have heard their lecturers, newspapers, websites, and role models say for years.

for standing up for my academic freedom just now on the Today programme. Universities aren't places where students should just expect to hear their own thoughts reflected back at them. Arguments should be met by arguments and evidence by evidence, not intimidation or aggression/

— Kathleen Stock (@Docstockk) October 8, 2021