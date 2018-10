Federica Mogherini: Sotaa on helppo käydä, rauha on vaativampaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri Juha Sipilä tapasi EU:n korkean edustajan.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin mukaan EU:n ei tarvitse välttämättä olla sotilaallisesti aktiivisempi konflikteissa, kertoo Suomen Kuvalehti.

– Ajatellaan, että jos olet vahva, taistelet. Historia on kuitenkin osoittanut, että vahvimpia ovat ne, jotka rakentavat rohkeasti rauhaa. Sotaa on niin helppo käydä. Rauhan rakentaminen on paljon vaativampaa, Mogherini sanoi aamupäivällä Tampereen yliopistolla otettuaan vastaan yliopiston kunniatohtorin hatun ja miekan.

Hän totesi puheessaan EU:n olevan sekä pehmeä että vahva, mikä tuo unionille voimaa.

– Ei tarvitse huutaa ja lyödä osoittaakseen vahvuutensa.

Mogherinin mukaan Eurooppa on edelleen merkittävä tekijä taloudellisesti, inhimillisen kehityksen tukijana, humanitaarisen avun antajana, naisten aseman tukijana ja rauhan rakentajana. Eurooppalaiset kuitenkin helposti unohtavat tämän.

Sodat ovat jättäneet Euroopan kasvoille syvän pysyvän arven.

– Kumppanimme maailmalla luottavat meihin sillä me olemme oppineet, mitä sota on emmekä halua sitä enää, Mogherini totesi.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja Mogherini tapasivat alkuillasta Helsingissä.

Aamulehti kertoi aikaisemmin, että Sipilän ja Mogherinin neuvottelujen asialistalla ovat ajankohtaiset EU-asiat, ennen muuta EU:n puolustuksen kehittäminen, yhteistyön edistäminen hybridiuhkien torjumiseksi, muuttoliike sekä Suomen valmistautuminen heinäkuussa 2019 alkavaan EU:n puheenjohtajakauteen.

Sipilä ja Mogherini keskustelivat myös ajankohtaisista ympäristökysymyksistä.

Italialainen Federica Mogherini on toiminut vuodesta 2014 Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tehtävässä.