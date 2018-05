FBI:ltä ISIS-varoitus: Maassa tuhat ”yksinäistä sutta”

Sadoista käynnissä olevista tutkinnoista huolimatta FBI on nostanut syytteitä tänä vuonna hyvin vähän.

Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisi FBI:n pääjohtaja kuvaili viime joulukuussa Isisin muodostaman uhkan muuttumista, kertoo uutissivusto CNN.

– Hyvä uutinen on se, että kalifaatti on murenemassa ja se on meidän kaikkien kannalta positiivista. Huono uutinen on se, että Isis rohkaisee joitakin jäseniään ja mahdollisia jäseniään jäämään asuinalueilleen ja tekemään hyökkäyksiä kotimaassa, Christopher Wray sanoi kongressin valiokuntakuulemisessa.

Wrayn mukaan FBI seuraa valtavaa määrää henkilöitä, joiden uskotaan olevan niin sanottuja ”yksinäisiä susia” ja jotka ovat valmiita terroritekoihin. Käynnissä on noin 1 000 tutkintaa.

Sadoista käynnissä olevista tutkinnoista huolimatta FBI on nostanut syytteitä tänä vuonna hyvin vähän. Julkistettuja syytteitä on toistaiseksi nostettu 4 kappaletta. Vuonna 2015 syytteitä nostettiin 57 kappaletta, vuonna 2016 yhteensä 34 ja vuonna 2017 enää 26.

Isis-syytteitä on mahdollisesti nostettu enemmän vuonna 2018, mutta ne eivät ole tulleet julkisiksi. FBI ei kerro julkisuuteen terroriepäiltyjen pidätyksistä, jos tutkinta on kesken.

Syytteiden laskun taustalla voi olla useita tekijöitä. Isisin julistama kalifaatti, jota jihadistit ovat käyttäneet rekrytointinsa tukena, on tuhottu, ja jäljellä on enää joitakin kyläryppäitä Itä-Syyriassa.

Isis menetti vuosina 2016–2017 tuntuvasti alueitaan. Joulukuussa 2017 sen Irakissa ja Syyriassa valtaamat alueet oli vallattu takaisin lähes kokonaan Isisiltä. Sen seurauksena jihadisien julkaisema propaganda väheni huomattavasti.

Isis on silti edelleen uhka. Viime vuonna New Yorkissa tehtiin kaksi hyökkäystä. Toisen iskun tekijä oli Isisin kannattaja.

– Tällä hetkellä FBI pitää Isistä ja USA:ssa syntynyttä väkivaltaista ekstremismiä suurimpana terroriuhkana Yhdysvalloille. Isis on saanut pauloihinsa ekstremistejä sinnikkäällä propagandallaan, joka rohkaisee väkivaltaan, Christopher Wray totesi kuulemisessa.

– Isisin ulkomaalaistaistelijat, myös USA:sta rekrytoidut, ovat erittäin dynaamisia. Nämä uhkat luovat suurimmat haasteet FBI:lle, Yhdysvaltain tiedusteluyhteisölle ja ulkomaisille liittolaisillemme.