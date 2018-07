FBI piti Donald Trumpin neuvonantajaa Venäjän värväämänä

The New York Times on kertonut FBI:n papereista, joissa anottiin tuomioistuimelta valtuuksia silloisen presidenttiehdokas Donald Trumpin neuvonantajan Carter Pagen seurantaan ja tarkkailuun. Lokakuussa 2016 eli vielä vaalikampanjan aikana laadituissa hakemuksissa perustellaan seuraavasti:

– FBI uskoo, että Page on yhteistoiminnassa ja vehkeilee Venäjän hallituksen kanssa.

FBI jätti hakemuksia seurantaan ja kotietsintään vielä tammikuussa, jolloin Donald Trump oli jo Yhdysvaltain presidentti. Asiakirjoissa FBI ilmaisi uskovansa, että ”Venäjän hallituksen vaikutustoimenpiteet on koordinoitu Pagen kanssa sekä mahdollisesti muiden Trumpin kampanjassa mukana olleiden kanssa”. Lisäksi FBI:n mukaan Page oli solminut yhteyksiä Venäjän hallinnon virkamiehiin, mukaan lukien venäläisiin tiedustelu-upseereihin.

Edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosi (dem.) mukaan FBI:n asiakirjat ovat todiste ”Venäjän ja Carter Pagen, korkeatasoisen Trumpin kampanjatoimitsijan, olleen yhteistyössä ’heikentääkseen ja vaikuttaakseen sopimattomasti ja laittomasti vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaaleihin'”. Carter Page on kiistänyt toistuvasti olleensa Venäjän asiamies tai muuten yhteistoiminnassa maan kanssa.

Republikaanien mukaan FBI on tehnyt virkavirheen, koska heidän mukaansa FBI:n seurantapyyntöhakemukset perustuvat entisen brittitiedustelu-upseeri Christopher Steelen raporttiin, jonka Steele laati demokraattien rahoittaman firman palkkaamana.

Presidentti Trump väitti Twitterissä, että julkaistut asiakirjat osoittavat FBI:n johtaneen oikeusjärjestelmää harhaan.

– Yhä enemmän ja enemmän näyttää siltä, että Trumpin presidenttikampanjaa vakoiltiin laittomasti (seuranta) Kiero-Hillary Clintonin ja demokraattipuolueen poliittiseksi hyödyksi. Kysykää häneltä, kuinka se oikein toimi – hän pärjäsi paremmin Hullu-Bernien kanssa. Republikaanien tulee pysyä nyt kovana. Laiton huijaus!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2018