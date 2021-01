Farmaseutti pilasi tahallaan koronarokotteita – pidätettiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rokotteen saaneet on sairaalan mukaan saatu jäljitettyä.

Yli 500 koronarokoteannosta Graftonin sairaalassa tahallaan pilannut farmaseutti on saatu kiinni Wisconsissa, Yhdysvalloissa. Asiasta uutisoi The New York Times. Paikallisen poliisilaitoksen mukaan miehen motiivit eivät vielä ole selvillä.

Sairaalayhtiön johtavan lääkärin Jeff Bahrin mukaan potilaista 57 oli ehtinyt saada pilalle menneen Modernan rokotteen, ennen kuin tapaus tuli ilmi. Kaikki 57 potilasta on saatu jäljitettyä, eikä heille Bahrin mukaan koidu rokotteesta lääketieteellistä haittaa.

Bahrin mukaan tapaus ei johtunut rokotteiden huonosta hallinnoinnista sairaalassa.

– Tapaukseen vaikutti yksittäinen toimija, eikä järjestelmän heikkoudet, Bahr kommentoi tapausta.

Rokoteannokset tahallaan pilannut farmaseutti oli ottanut yli 500 annosta pois kylmästä viime viikolla jouluaaton ja joulupäivän aikana tietäen, että ne menisivät pilalle. Tapauksesta aiheutuu arvioiden mukaan noin 8 000–11 000 dollarin vahingot.