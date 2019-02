Facebookin moderoijat avautuvat: Työ traumatisoi ja palkka on surkea

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työntekijät ovat saaneet trauma- ja paniikkioireita jouduttuaan käymään läpi väkivaltaista sisältöä.

Sosiaalisen median palvelu Facebookin moderaattoreina Yhdysvaltain Phoenixissa työskentelevät henkilöt kertovat The Verge -sivustolle epäinhimillisestä työstään ja ankeista työskentelyolosuhteistaan. Nimettömänä pysyttelevät henkilöt kertovat, että moderaattorin työ on itsessään traumatisoivaa ja työnantajan järjestämässä työympäristössä on vakavia puutteita.

Facebookissa jaetaan valtava määrä materiaalia, ja osa sisällöstä on äärettömän julmaa. Moderaattoreiden tehtävä on poistaa palvelusta kielletyksi luokiteltu materiaali.

Työntekijöiden mukaan jo työhön valmistavan harjoittelun aikana työntekijät ovat alkaneet saada trauma- ja paniikkioireita.

Chloeksi nimetty työntekijä kertoo, että jo harjoittelun aikana hän alkoi oireilla, koska joutui muun muassa katsomaan videota, jolla puukotetaan mies hengiltä. Chloen tehtävä oli kertoa muille harjoittelijoille, tuliko video poistaa vai ei. Facebookin säännöt kieltävät ihmisten murhaamista kuvaavien videoiden julkaisun.

Työpaikan psyykkinen tuki on työntekijöiden mukaan riittämätöntä. Chloen mukaan ainoa lohdutus, jonka hän on työpaikalla saatujen paniikkikohtausten jälkeen ohjaajaltaan saanut, on kannustus jatkaa työntekoa.

Työntekijät eivät saa kertoa työnsä sisällöstä tai työskentelyolosuhteistaan edes lähipiirilleen. Tämän vuoksi työntekijät tulevat usein hyvin läheisiksi toistensa kanssa. Tämä on työntekijöiden mukaan kuitenkin vain traumoista johtuvaa kiintymystä.

Työntekijöiden mukaan työpaikoilla viljellään mustaa huumoria muun muassa itsemurhan tekemisestä, mikä on yksi keino selviytyä traumatisoivasta työstä. Pilven polttaminen tauoilla helpottaa työntekijöiden mukaan tunteiden tukahduttamista.

Työntekijöillä on ollut traumaperäisen stressihäiriön oireita sen jälkeen, kun he ovat luopuneet moderaattorin työstä.

Pienellä palkalla ankeissa olosuhteissa

Phoenixissa moderaattoreina työskentelevien työnantaja on Cognizant, jolta Facebook ostaa moderointipalvelun. Moderaattorin palkka on 28 800 dollaria vuodessa eli noin 25 000 euroa. Se on huomattavasti vähemmän kuin Facebookin keskivertotyöntekijällä.

Cognizantin työtilat ovat työntekijöiden mukaan täysin riittämättömät: vessoihin on jatkuvasti jonoa, eikä kaikille esimerkiksi riitä tilaa tavaroittensa säilytykseen.

Työnantaja on työntekijöiden mukaan varsin armoton: työntekijä voi saada potkut muutaman virheen tekemisestä, ja työntekijöiden toimintaa seurataan tarkasti.

Facebook on lisännyt turvallisuudesta huolehtivien työntekijöiden määrää. Sisältömoderaattoreita työskentelee 15 000 ympäri maailmaa.

Facebook on vastannut moderaattorien kohtelun aiheuttamaan kritiikkiin toteamalla, että työntekijöille selvitetään huolellisesti etukäteen, millaisesta työstä on kyse. Tämän jälkeen työntekijä voi vielä halutessaan vetäytyä tehtävästä. Moderaattorit saavat Facebookin edustajien mukaan työhönsä myös kattavan koulutuksen.