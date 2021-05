Facebookin erikoisuus: Osoitteen voi huoletta kirjoittaa väärin – kokeile vaikka

Facebookin sivuille pääsee, vaikka sormet eivät osuisi osoitetta kirjoittaessa aivan oikeisiin kirjaimiin.

F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen huomauttaa yhtiön rekisteröineen useita osoitteita yleisimpien kirjoitusvirheiden varalta.

– Voit poistaa minkä tahansa yksittäisen kirjaimen ”facebook.com”:sta, ja silti päädyt Facebookiin, Hyppönen kirjoittaa Twitterissä.

Perille vievät esimerkiksi faceboo.com, facebok.com, faceook.com, facbook.com, faebook.com, fcebook.com ja acebook.com.

Osoitteeseen on silti aina syytä kiinnittää huomiota mahdollisten huijaus- ja urkintasivustojen varalta.

You can remove any single character from "https://t.co/yGPz90ZAOU" and it still goes to Facebook.https://t.co/eDhUa28xqyhttps://t.co/0Gotx34nFWhttps://t.co/wqBRtmzMmVhttps://t.co/72XA9BGJEjhttps://t.co/m9tZDatwHyhttps://t.co/2SF4S4AUzNhttps://t.co/DiQiBgZGgK

— @mikko (@mikko) May 18, 2021