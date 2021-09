Facebook yritti kalastella lapsia – ”hyödyntämätön yleisö”

Facebookin kerrotaan huolestuneen TikTok- ja Snapchat-palveluiden luomasta kilpailusta erityisesti nuorten ikäryhmissä.

Wall Street Journal -lehden julkaisemien sisäisten asiakirjojen mukaan Facebookissa nähtiin 10–12-vuotiaat ”arvokkaana, mutta hyödyntämättömänä yleisönä”, jonka tavoittelemiseksi pyrittiin keksimään uusia keinoja.

Instagramin omistava Facebook ilmoitti maanantaina peruvansa lapsille tarkoitetun Instagramin suunnittelun. Taustalla oli paljastus, jonka mukaan yhtiö oli tietoinen kielteisistä vaikutuksista nuorten käyttäjien mielenterveyteen.

– Tauko antaa meille aikaa työskennellä vanhempien, asiantuntijoiden, päättäjien ja viranomaisten kanssa sekä kuunnella heidän huoliaan. Tavoitteena on osoittaa projektin arvo ja tärkeys verkossa liikkuville varhaisteini-ikäisille, Instagramin johtaja Adam Mosseri kirjoitti blogissaan.

Facebookin teettämän kyselyn mukaan noin 20 prosenttia amerikkalaisnuorista koki mielenterveytensä kärsineen Instagramin käytöstä. Vastaajista 41 kertoi palvelun aiheuttaneen ulkonäköpaineita ja 32 prosenttia sanoi kokeneensa, ettei heillä ole tarpeeksi ystäviä.

Kymmenen prosenttia koki itsensä masentuneeksi Instagramin käytön seurauksena ja yhdeksän prosenttia halusi vahingoittaa itseään. Itsemurha-ajatuksia heräsi Yhdysvalloissa kuudella prosentilla ja Britanniassa 13 prosentilla vastaajista.

Facebookin johto vastaa kuluvalla viikolla Yhdysvaltain kongressin kysymyksiin aiheeseen liittyen.

Facebook slide: “Why do we care about tweens? They are a valuable but untapped audience.”

