Facebook-tykkäys luotiin koukuttamaan kuin tupakka

CBS News uutisoi Facebookin entisen kaupallistamisjohtaja Tim Kendallin kuulemistilaisuudesta USA:n edustajainhuoneen komiteassa.

Hänen mukaansa Facebook teki tarkoituksellisesti tuotteestaan yhtä addiktoivaa kuin tupakkayhtiöt, jotka lisäsivät sokeria ja mentolia tupakkaan, jotta savua voi pitää keuhkoissa pidemmän aikaa.

– Facebookiin me lisäsimme statuspäivitykset, valokuvien tagauksen ja tykkäykset, Tim Kendall sanoo.

Ihminen haluaa ja tarvitsee hyväksyntää, huomiota, tykkäyksiä. Kendallin mukaan sosiaalisen median jätin bisnesmallin suuri tarkoitus on, että yhä useampi antaa tuotteellesi aikaansa – jatkuvasti enemmän. Tämä prosessi yhdistyy jatkuvasti älykkäämmäksi tulevaan teknologiaan, ja tekee yhdistelmästä todella voimakkaan.

Twiiteillä ja tykkäyksillä on karmea kääntöpuolensa. Tarkoitus oli levittää peukuilla positiivisuutta, mutta Kendallin mukaan some-saitit repivät ihmiset nopeasti eri leireihin, kupliin.

– Vähintään olemme heikentäneet yhteisymmärryksemme, pahimmillaan pelkään että viemme meidät (USA:n) sisällissodan partaalle, hän sanoi kuulemisessa.

Ex-johtaja ei usko some-yhtiöiden tehneen tarpeeksi teknologiariippuvuudesta valistamisessa. Ilmiö vaurioittaa ihmisten mielenterveyttä.

– On todella selviä tietoja siitä, että sosiaalisen median käyttö korreloi masennuksen kanssa, se korreloi ahdistuksen kanssa, enkä tiedä Facebookin ottaneen siitä täyttä vastuuta ja todella työskennelleen sitä vastaan.

LUE MYÖS:

Sosiaalisen median kauhea puoli – nämä ovat ensi neuvot

Ex-Facebook executive says company made its product as addictive as cigarettes https://t.co/SXetzg47HR

— CBS News (@CBSNews) October 3, 2020