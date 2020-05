Facebook sallii sirpin ja vasaran, mutta ei hakaristiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Some-jätillä on ristiriitainen linja palvelussa sallittavien valokuvien suhteen.

Radio Free Europe kertoo venäläisestä Olga Shirninasta, joka harrastaa vanhojen mustavalkokuvien värittämistä kuvankäsittelyohjelmalla. Monet kuvista on otettu toisen maailmansodan aikana. Hän on kuitenkin joutunut Facebookin kanssa ongelmiin, sillä Facebook on poistanut lukuisia Shirninan lataamia kuvia vedoten siihen, että ne rikkovat palvelun yhteisönormeja.

Syyskuussa 2019 Shirnina sai ensimmäisen ilmoituksen Instagramista, että hänen värityskuvansa oli rikkonut yhteisön normeja. Varoitus johtui siitä, että kuvissa esiintyi natsi-Saksan johtajia. Seuraavien kuukausien aikana myös useita muita kuvia poistettiin sekä Facebookista että Facebookin omistamasta Instagramista.

Tilanne kärjistyi, kun Shirninan Facebook-tili jäädytettiin sen jälkeen, kun hän oli ladannut kuvan kahdesta natsisotilaasta. Kuvassa ei ollut natsimerkkejä, minkä vuoksi on oletettavaa, että Facebook tunnisti natsisotilaat automaattisen kasvojentunnistuksen avulla.

Facebook poisti jäädytyksen vasta sen jälkeen, kun Shirnina oli lähettänyt Facebookille kuvan ajokortistaan, jolla vakuutti olevansa tilin omistaja.

Perusteena kuvien poistolle on se, että Facebook poistaa sisällön, joka ihannoi väkivaltaa tai jossa ylistetään muiden kärsimystä tai nöyryytystä. Tätä yhteisönormia Facebook on käyttänyt perusteena Shirninan kuvien poistamiselle, sillä niissä on näkynyt ihmisiä, jotka ovat vastuussa useiden ihmisten kuolemista.

Shirnina on julkaissut sosiaalisessa mediassa lukuisia väritettyjä kuvia, joissa näkyy miljoonien ihmisten kuolemista vastuussa olevia Neuvostoliiton johtajia ja kuvia, joissa Neuvostoliiton symbolit ovat selvästi näkyvissä. Yllättäen Facebook ei kuitenkaan ole puuttunut näihin kuviin.

Shirnina on hämmästynyt Facebookin sääntöjen epäjohdonmukaisuudesta. Hänen mukaansa on edelleen epäselvää, mitkä historialliset kuvat ovat palvelussa sallittuja ja mitkä eivät. Historiaa harrastava Shirnina huomauttaa myös, ettei historiaa voida jälkikäteen muuttaa.

– Työskentelen oikeiden historiallisten valokuvien kanssa, eikä niitä voi korjata, Shirnina sanoo RFE:lle.

Radio Free Europe yritti pyytää Facebookilta kommenttia siitä, mitkä historialliset valokuvat ovat palvelussa sallittuja ja mitkä eivät. Facebook ei vastannut haastattelupyyntöön.