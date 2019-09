Facebookista saatetaan poistaa tykkäykset

Sosiaalisen median jättiyhtiö Facebook harkitsee kokeilua, jonka myötä päivitysten tykkäysmäärä piilotetaan käyttäjien uutisvirrasta.

CNET-sivuston mukaan kokeilun tarkoituksena on vähentää tykkäysmäärien aiheuttamia psyykkisiä paineita. Tutkimusten mukaan suosion kerryttäminen aiheuttaa stressiä erityisesti nuorille.

Facebookin omistama Instagram-kuvanjakopalvelu suoritti vastaavan kokeilun elokuussa.

Tietoturva-asiantuntija Jane Manchun Wong ilmoitti havainneensa kokeilun Android-käyttöjärjestelmillä toimivassa applikaatiossa maanantaina. Facebook vahvisti myöhemmin tiedon.

Muutoksen myötä itse päivityksessä näytetään vain osa reaktioista sekä kommenttien ja jakojen määrä. Käyttäjä voi silti tarkastella listaa kaikista tykkääjistä.

Facebook kertoi jo elokuussa suhtautuvansa innokkaasti kokeilun ensimmäisiin tuloksiin.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg

Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019