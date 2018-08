Facebook menetti neljä miljardia klikkiä, yllättäjä hyötyi

Kävijöitä siirtyi Youtubelle.

SimilarWebin CNBC:lle antamista markkinatutkimusten tiedoista kertoo BGR. Niiden mukaan jättimäinen Facebook on menettänyt sivuilla käyntejä kahden viime vuoden aikana käsittämättömät neljä miljardia.

Facebookin liikenne on puolittunut vuodesta 2016. Tämä on mahdollistanut Youtuben nousun sen ohi USA:ssa. Ykkönen on Google, joka omistaa Youtuben – joten Googlella on kaksi ensimmäistä sijaa.

Viisi USA.n suurinta nettisaittia ovat siis Google, Youtube, Facebook sekä Yahoo ja Amazon. Facebookin pudotus oli 8,5 miljardista 4,7 miljardiin.

Googlen voitossa on ironiaa, sillä yhtiön yritys omaksi sosiaaliseksi mediakseen eli Google+ karahti kiville. Googlella kuitenkin oli jo omasta takaa haluttu sosiaalinen media eli Youtube, mutta yhtiö ei tajunnut sitä.