Facebook ja nationalistimunkit ilmiriidassa

Facebook on alkanut karsimaan sivuiltaan aiemmin maata hallinneen sotilasjuntan Myanmarin valtioksi muuttaman Burman kovan linjan munkkien vihaa lietsovia kirjoituksia.

Myanmarin rohingya -vähemmistöön kohdistuvia murhia ja joukkokarkotuksia tutkivat maailmanjärjestö YK:n viranomaiset ovat valittaneet Myanmarissa lähes ”kaikkialla läsnäolevasta” Facebookista muodostuneen rohingya -vähemmistöön kohdistuvan vihanlietsonnan pääkanavan.

Myanmarin buddhalaismunkkien nationalistisiipi pitää jo sukupolvien ajan maassa asuneita ja siellä kotejaan pitäneitä rohingyoja ”laittomina siirtolaisina”

Isänmaallisen munkkiunionin edustaja Thuseitta sanoo pitävänsä Facebookin toimia mielipidevapauden rajoittamisena, kun Facebook oli identifioinut hänet yhdeksi vihan ja väkivallan lietsojista. Kovan linjan munkki sanoo ryhmänsä jatkavan edelleen toimintaansa Facebookissa uusilla nimimerkeillä ja tileillä.

Yli 700 000 Rakhinen osavaltiossa asunutta rohingya -vähemmistöön kuulunutta muslimia on YK:n mukaan joutunut pakenemaan kodeistaan Bangladeshin puolelle elokuun jälkeen, jolloin Myanmarin armeija aloitti hyökkäykset alueelle. Armeijan edustajien mukaan he vain vastasivat rohingyojen militanttisiiven poliisiasemille tekemiin iskuihin. Alueelta on löydetty myös kuolleiden rohingyojen joukkohautoja.

Muun muassa Yhdysvaltain hallitus on kutsunut Myanmarin armeijan toimia etniseksi puhdistukseksi, mutta Myanmarin edustajat väittävät vain käynnistäneensä operaation bengalilaisia terroristeja vastaan.

Facebook sanoo investoivansa lisää resursseja nettitiedusteluun sekä Myanmarin vihanlietsojien tunnistamiseen ja heidän tiliensä lopettamiseen. Yhtiön mukaan toimet ovat jo johtaneet monien vihaan ja väkivaltaan kannustavien sisältöjen poistamiseen.

Myanmarin suurimmassa kaupungissa Yangoonissa toimiva Phandeeyar -toimisto on auttanut Facebookia kääntämään burmankielisiä tekstejä. Nyt toimiston edustaja Myat Noe Khin kiirehtii Facebookia rekrytoimaan työntekijöikseen enemmän Myanmarin olosuhteita ymmärtäviä puolueettomia osaajia.

Noe Khinin mukaan vain tällä tavoin voidaan pysäyttää vihaa ja väkivaltaa lietsovien nationalistimunkkien propagandan kasvu.

Myanmarin hallitus on luvannut Bangladeshiin paenneiden rohingyojen voivan muuttaa takaisin kotiseuduilleen. Konkreettisiin toimenpiteisiin se ei asiassa ole kuitenkaan ryhtynyt.