Sotaharjoituksessa F-35: Tehokas jopa vasta-alkajan käsissä

Red Flag -harjoituksissa yhdellä F-35:lla on kyetty tuhoamaan jopa 20 viholliskonetta.

Yhdysvaltojen ilmavoimien kolmiviikkoinen Red Flag -taisteluharjoitus on tuonut uutta tietoa F-35A Lightning II -monitoimihävittäjän suorituskyvystä, kertoo The Aviatonist. F-35 on yksi viidestä Suomen nykyisten Hornet-hävittäjien seuraajaksi ehdolla olevasta koneista.

Helmikuun alussa Nevadassa järjestetyssä Red Flag -harjoituksessa testattiin F-35:n kykyä toimia erittäin haasteellisissa taisteluympäristöissä. Tehtäviä toteutettiin muun muassa tilanteissa, joissa viestintä tai GPS-paikannus oli lamautettu.

– Nämä olosuhteet korostavat F-35:n viidennen sukupolven hävittäjän ominaisuuksia. Olemme niistä huolimatta kyenneet toimimaan onnistuneesti, Yhdysvaltojen ilmavoimien everstiluutnantti Yosef Morris sanoo.

– F-35:n kyky välittää tietoa muille taisteleville joukoille tekee jokaisesta koneestamme paremman, Morris jatkaa.

The Aviatonistin mukaan F-35 kykeneekin toimimaan eräänlaisena taistelukentän koordinaattorina, joka kerää, käsittelee ja jakaa tiedustelutietoa samalla, kun se suorittaa taistelutehtävää.

Jo kaksi vuotta sitten järjestetyssä Red Flag -harjoituksessa F-35:n suorituksen uutisoitiin olevan poikkeuksellinen. Tuolloin aluksen voitto-häviö-suhteeksi raportoitiin 20-1, eli yksi F-35 kykeni tuhoamaan keskimäärin 20 viholliskonetta.

Tämänvuotisessa harjoituksesta saatujen tietojen mukaan F-35:n ohjaimissa pärjäsivät erinomaisesti myös kokemattomat lentäjät. Eversti Joshua Wood sanoo hämmästyneensä, kun vastavalmistuneet lentäjät kykenivät parempaan kuin tuhansia tunteja lentäneet neljännen sukupolven koneilla.

– En ole koskaan nähnyt vastaavaa. Tällaiseen tehtävään et halua nuorta lentäjää. Jopa tässä äärimmäisen haastavassa olosuhteessa F-35 pärjäsi ongelmitta. Se on kunnianosoitus lentäjien koulutukselle ja koneen ominaisuuksille, Wood toteaa.