F-35 pudottaa harvinaisella videolla koeydinpommin

Yhdysvallat on julkaissut aiemmin salatun videon (alla), jolla F-35-hävittäjä pudottaa koeversion uudesta B61-12-ydinpommista. Testi on suoritettu elokuussa.

Kyseessä on asiasta tässä kertovan War Zonen mukaan ensimmäinen kerta, kun tällaisen pommin koeversio on pudotettu yliääninopeutta lentävän koneen sisäisestä pommitilasta. F-35:n ydinpommikokeista ei myöskään ole aiemmin julkaistu videomateriaalia. Videolla näkyy muun muassa pommin tarkkuutta parantava rakettijärjestelmä, joka kiihdyttää sen pyörimisliikkeeseen ennen osumaa.

Koepommi vastaa tarkasti aidon ydinaseen kokoa, painoa ja muotoa. Se sisältää myös pommin viritykseen ja varmistukseen liittyvät komponentit ja muut järjestelmät ja vain sen ydinmateriaali on korvattu.

The US Air Force has tested the new B61-12 nuclear gravity bomb with the #F35. While the test took place this summer, a rare video was declassified yesterday. https://t.co/J35O9XNe2w pic.twitter.com/0oFgt3u9N3

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) November 24, 2020