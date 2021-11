F-35-hävittäjää väitettiin liian kalliiksi Suomelle – näin valmistaja vastaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lockheed Martinin mukaan vain Suomen puolustusvoimat voi laskea tarkasti viiden hävittäjäehdokkaan käyttökustannukset.

Lockheed Martinin edustaja tyrmää spekulaatiot siitä, että HX-hankkeessa mukana oleva F-35-hävittäjä olisi liian kallis Suomelle.

– Tämä ei pidä paikkaansa, sanoo Lockheed Martinin Aeronautics-liiketoimintayksikön johtajana Suomessa toimiva Scott Davis Verkkouutisille.

Mediassa ja sosiaalisessa mediassa on spekuloitu F-35-hävittäjän käyttökustannusten karkaamisella, minkä seurauksena Suomella ei olisi varaa kyseiseen hävittäjään.

HX-hävittäjähankkeen tarkoituksena on hankkia Suomeen uusia monitoimihävittäjiä nykyisten Hornet-hävittäjien tilalle. Yhdysvaltalaisen F-35:n lisäksi kisassa ovat mukana Boeing F/A-18 Super Hornet (Yhdysvallat), Dassault Rafale (Ranska), Eurofighter Typhoon (Iso-Britannia) ja Saab Gripen (Ruotsi). Hankintapäätös tehdään joulukuussa.

Suomen hävittäjähankinnan kokonaispaketti on noin 22 miljardia. Se pitää sisällään ostohinnan ja arvioidut käyttökustannukset.

Brittiläinen puolustusasioiden analyytikko Francis Tusa toteaa Twitterissä, että Norjan F-35-hankinta on osoittautunut selvästi kalliimmaksi kuin Suomen HX-hankkeen budjetti.

Ilta-Sanomien Timo Haapala korostaa paljon jaetussa blogissaan, että Norjan hävittäjähankinnalle on budjetoitu kustannuksia niiden elinkaaren ajalle noin 43 miljardia euroa.

Scott Davisin mielestä Suomen ja Norjan budjettien vertailu ei ole mielekästä. Hän korostaa, että jokainen maa laskee hävittäjien käyttökustannuksensa eri tavalla. Jopa Yhdysvalloissa ilmavoimat ja laivasto tekevät laskelmansa eri tavalla.

– Siksi on erittäin vaikeaa vertailla loogisella tavalla eri maiden käyttökustannuksia keskenään, Davis sanoo.

Davis viittaa puolustusministeriön hankejohtaja Lauri Purasen antamiin lausuntoihin ja blogikirjoituksiin ja toteaa, että vain Suomen puolustusvoimat voi laskea tarkasti viiden kilpailijan käyttökustannukset ja soveltaa niitä Suomen tilanteeseen.

Davis korostaa, että Norja on käyttänyt F-35-hävittäjiä jo useamman vuoden ajan. Lentotuntien hinta oli kuitenkin suurempi aikaisemmin. Nyt kustannukset ovat hänen mukaansa laskeneet.

– Norjalaiset ovat sisällyttäneet laskelmiinsa lukuja aiemmilta vuosilta, joten se vaikuttaa käyttökustannusarvioihin.

– Norja on sisällyttänyt budjettiinsa myös elinjaksopäivitykset, kun taas Suomen HX-hankkeessa päivitykset lasketaan erikseen.

Lisäksi lentäjien ja huoltohenkilöstön palkat kuuluvat käyttökustannuksiin. Davis arvelee elinkustannusten olevan Norjassa korkeammat kuin muissa maissa.

– Pointti on se, että Norjalle toimitettavien 52:n F-35-hävittäjän käyttökustannusten vertaaminen Suomen HX-hankkeen 64 hävittäjään on vaikeaa, koska kyse on erilaisista hankkeista, Davis painottaa.