F-35-hävittäjä iskeytyy tukialuksen kannelle vuodetulla videolla

Etelä-Kiinan merellä järjestetyn harjoituksen yhteydessä sattuneesta F-35C-hävittäjän onnettomuudesta on vuodettu julkisuuteen uusi video.

Materiaalin aitoutta ei ole vielä vahvistettu, mutta sen sisällön on arvioitu vastaavan laivaston julkaisemia tietoja tapahtumien kulusta.

VFA-147-laivueen lentokone iskeytyi tammikuun 24. päivänä toistaiseksi tuntemattomasta syystä tukialuksen lentokannelle. Drive-sivuston mukaan tietokoneen näytöllä näkyvä video olisi kuvattu tukialuksen omilla valvontakameroilla.

Hävittäjä vaikuttaa lähestyvän laivan kantta liian hitaalla nopeudella laskeutumista koordinoivan upseerin ohjeista huolimatta. Lentäjää kehotetaan lisäämään moottoritehoa ja peruuttamaan laskeutumisyritys juuri ennen koneen iskeytymistä kannelle. Ainakin yksi laskuteline irtoaa ja F-35C liukuu tulenlieskojen keskellä ennen putoamistaan mereen.

Miehistö saapui pian paikalle suihkuttamaan vaahtoa laajemman tulipalon ehkäisemiseksi. Lentäjä onnistui pelastautumaan heittoistuimella, mutta seitsemän miehistön jäsentä loukkaantui.

Yhdysvaltain laivasto on ilmoittanut nostavansa lentokoneen merestä mahdollisuuksien mukaan. Huolena on, että Kiinan asevoimat pääsisi tutkimaan arkaluonteista teknologiaa sisältävää huippumodernia hävittäjää.

Unconfirmed pic of the F-35C in the South China Sea popped up on reddit https://t.co/cnjcGlVlov pic.twitter.com/cJcSV7vDVa

— Brian Everstine (@beverstine) January 27, 2022