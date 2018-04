F-22 Raptor kuohuttaa – superhävittäjä saa kyseenalaista mainetta

Yhdysvaltojen ilmavoimien haluttomuus käyttää operaatioissaan huippumodernia F-22 Raptor -hävittäjää herättää ihmetystä.

– F-22 on nopeasti saamassa maineen lentokoneena, joka jätetään aina pois taistelusta, Military.comin Oriana Pawlyk toteaa.

Viidennen sukupolven lentokoneen kehitystyöhön käytettiin noin 67 miljardia dollaria.

Ilmavoimien oli tarkoitus tilata 750 kappaletta uusia hävittäjiä, mutta määrää jouduttiin leikkaamaan budjettisyistä useita kertoja.

F-22-koneita rakennettiin lopulta alle 200, minkä vuoksi yhden hävittäjän kappalehinnaksi tuli massiiviset 339 miljoonaa dollaria.

Hintaa on pidetty kohtuuttomana, sillä esimerkiksi yksi F-16-hävittäjä maksaa noin 19 miljoonaa dollaria.

Raptor ei ollut aktiivisesti mukana ilmaiskuissa, jotka tehtiin viikonloppuna Syyrian kemiallisten aseiden laitoksia vastaan. B-1B Lancer -pommikoneiden mukana lensi vain yksi elektroniseen sodankäyntiin tarkoitettu merijalkaväen EA-6B Prowler -lentokone.

Käytettyjen JASSM-ohjusten pitkän kantomatkan vuoksi amerikkalaiskoneet pysyttelivät Syyrian ilmatilan ulkopuolella.

– Toimintatavan vuoksi riski miehistöille ja lentokoneille jäi minimaaliseksi, kenraaliluutnantti Damien Pickart totesi maanantaina.

Vanhempien F-15- ja F-16-hävittäjien kerrottiin lentäneen hyökkäysosaston suojana. Pickartin mukaan ilmavoimat päätti, ettei F-22:ta tällä kertaa tarvittu.

Ilmavoimat puuttui torstaina aiheen ympärillä pyörivään keskusteluun julkaisemalla lisätietoja operaatiosta. Sen mukaan F-22:lla oli ”keskeinen rooli” maajoukkojen suojaamisessa ilmaiskujen aikana.

Ilmavoimat ei kertonut hävittäjien määrää tai tarkempaa toiminta-aluetta.

F-22:n passiivisuutta ihmeteltiin myös viime vuonna, jolloin vanhemmat F-15- ja F-18-koneet osallistuivat aktiivisemmin Syyrian ilmatilassa tehtyihin operaatioihin.

Ilmavoimien mukaan F-22 toimii hyvin myös tukiroolissa sen häiveominaisuuksien vuoksi. Koneen sensorit voivat havainnoida tarkasti muita hävittäjiä ja ohjuksia sekä välittää tiedon muille joukoille.

Raptor osallistui viime vuoden marraskuussa yhteen ilmaiskuun Afganistanissa.

Arvostelijoiden mukaan oli outoa, että huumelaboratorion räjäyttämiseen käytettiin huippukallista hävittäjää eikä esimerkiksi kevyempää rynnäkkökonetta.

F-22:n kehitystyön kustannuksia ei ole voitu kompensoida viennillä kongressin asettaman kiellon vuoksi.

Raptorin häive- ja muu edistynyt teknologia on haluttu pitää toistaiseksi vain Yhdysvaltojen hallussa.

Syria Strike: F-22 Raptor Once Again Left on Combat Sidelines | via @DoDBuzz @Oriana0214 #USAF #F22 #SyriaStrike https://t.co/j8r2rZ0mS1 pic.twitter.com/hkCXpNe3Lx

— RealClearDefense (@RCDefense) April 17, 2018