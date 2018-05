”Exit-verosta ei pitkä matka itänaapuriin – ei päässyt pois maksamallakaan”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on twiitannut yrittäjä Kim Väisäsen, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen ja kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomista.

Kirjoittajien mukaan ”Sdp:n arvonnousuveroksi nimeämän veromuodon tavoitteena on verottaa maastamuuttajan omaisuutta ennen hänen muuttoaan ­uuteen kotimaahansa – olipa muuton syynä sitten rakkaus, työ tai yrittäminen”.

Heidän mukaansa ”kaikkein todennäköisin seuraus suunnitellusta verosta lienee kuitenkin se, että veron valmistelun aikana suuri joukko ­ihmisiä ja yrityksiä muuttaisi pois Suomesta”.

– Sdp:n maastomuuttovero’sta ei enää ole pitkä matka entiseen itänaapuriin mistä ei päässyt edes maksamalla pois. @Demarit suunnittelema exit-vero olisi myös yritysten kasvun este #työllisyys #työ #olisivankilatuomiosyntyäsuomeen, Timo Heinonen kommentoi twiitissään.

— Timo Heinonen (@timoheinonen) May 19, 2018

— Kim Väisänen (@kimvaisanen) May 19, 2018

Maastamuuttovero on jonkinlainen ilmentymä nationalistisesta sosialismista. SDP:n vero-ohjelmassa on paljon hyvääkin, mutta tämä ehdotus on täysin järjetön ja vastoin EU:n keskeisimpiä periaatteita. #verotushttps://t.co/ApxyoKlSTF

— Henrik Vuornos (@Vuornos) May 19, 2018