Ex-tiedustelujohtaja varoittaa nurkkaan ajetusta Iranista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijat ovat huolissaan aggressiivisesta Iranista.

Iranin aggressiivinen toiminta Persianlahdella voi johtaa avoimeen konfliktiin, varoittaa Saudi-Arabian tiedustelupalvelun entinen johtaja Turki al-Faisal.

Avoimen sodan syttyminen Persianlahdella on ollut lähellä tänä vuona. Iran ampui viime kesänä alas amerikkalaisen lennokin ja otti haltuunsa Britannian lipun alla seilaavan Stena Impero -tankkerin. Irania on myös syytetty hyökkäyksistä öljytankkereita ja Saudi-Arabian öljylaitoksia vastaan.

Vaikka jännitteet näyttävät pintapuolisesti lientyneen, al-Faisal varoittaa tilanteen olevan vakava ja huolestuttava.

– Emme ole nähneet merkkejä siitä, että Iran rajoittaisi provokatiivista sotilastoimintaansa, joka on suunnattu Saudi-Arabiaa ja alueen muita maita kohtaan, al-Faisal toteaa Sky Newsille.

Hänen mukaansa riski avoimen konfliktin syttymisestä on todellinen.

– Kukaan ei varmasti halua sotaa, koska sotilaallisessa konfliktissa ei ole voittajia. Tuho on maailmanlaajuinen.

Iran on ajettu ahtaalle sen jälkeen, kun USA vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta ja palautti maata koskevat taloudelliset pakotteet. Tämän seurauksena Iranin talous on sakannut. Lisäksi Iranissa on koettu pahimmat ja verisimmät mielenosoitukset vuosikausiin.

Nurkkaan ajettu Iran on vaarallinen, kertoo School of Oriental and African Studies (SOAS) -korkeakoulun professori Laleh Khalili.

– Iranin hallinto saattaa hyökätä, koska se haluaa luoda harhautuksen ja uskoo, että ulkomaiset tahot ovat mielenosoitusten taustalla, Khalili sanoo.