MI6:n ex-johtaja: Huawei ei ole tavallinen yhtiö

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entinen tiedusteluvirkailija kehottaa tiukempaan Kiina-politiikkaan.

Britannian ulkomaantiedustelun MI6:n entinen johtaja Richard Dearlove kehottaa maata tiukentamaan Kiina-linjaansa, uutisoi Sky News. Dearlove toimi tiedustelupalvelun johdossa vuosina 1999-2004.

Kiina on Dearloven mukaan entistä aggressiivisempi kansainvälisellä areenalla, ja siksi myös Britannian on tiukennettava politiikkaansa. Erityisen kriittinen Dearlove on pääministeri Boris Johnsonin päätökseen sallia kiistellylle kiinalaisyhtiö Huaweille rooli Britannian 5G-verkkojen rakentamisessa.

Huawei ei tiedustelukonkarin mukaan ole ”tavallinen kansainvälinen teleyhtiö”, vaan ”kiinteä osa Kiinan valtiota”. Dearlove odottaakin brittihallituksen muuttavan Huawei-linjaustaan. Yhdysvaltalaispakotteiden vuoksi on joka tapauksessa epävarmaa, pystyykö kiinalaisyhtiö osallistumaan brittihankkeeseen.

– Olen aina ollut sitä mieltä, että on olemassa strateginen turvallisuussyy olla sallimatta kiinalaisille sen kaltaista pääsyä keskeisen infrastruktuurimme rakentamiseen, Dearlove sanoo kanavan haastattelussa.

Dearloven mukaan Kiinan asevoimilla on läheinen suhde teknologiajättiin.

– Jos tiedät mitään kiinalaisesta sotilasstrategiasta, niin tiedät että he puhuvat siviili- ja sotilaskapasiteettien yhdistämisestä.

Mikäli Britannia katkaisee välinsä Huaweihin, ei Dearlove usko Kiinan ryhtyvän kostotoimiin. Kiinan kyberiskut ovat Britannialle kuitenkin uhka, hän arvioi.

– Totta kai se on uhka, ja tiedämme, että kiinalaiset ovat kehitelleet tätä kapasiteettiaan ja ovat valmiita käyttämään sitä, Dearlove toteaa.