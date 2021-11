Ex-suurlähettiläs: Puolan siirtolaiskriisi koeajettiin Suomessa 2015

Moskova näyttää tukevan Minskiä siirtolaisten lennättämisessä Valko-Venäjälle ja kyyditsemisessä Puolan rajalle, arvioi IISS-tutkimuslaitoksen (International Institute for Strategic Studies) tutkija, entinen Britannian Valko-Venäjän-suurlähettiläs Nigel Gould-Davies.

– On olemassa todisteita, jotka osoittavat niin sanotusti itään, hän sanoo BBC:lle.

Gould-Davies korostaa Venäjän tukevan tiukasti Valko-Venäjää, joka EU:n ja Puolan mukaan on masinoinut siirtolaiskriisin Puolan rajalle.

– Toiseksi Venäjä on ottanut hyvin epätavallisen askeleen ja lähettänyt kaksi strategista pommikonetta Valko-Venäjän ilmatilaan symbolisena tukena.

Kolmantena seikkana Gould-Davies nostaa esille Venäjän ja Syyrian läheisen suhteen.

– Damaskoksesta kantautuneiden tietojen mukaan seuraavat suuret siirtolaisvirrat tulevat Syyriasta. Bashar al-Assadin hallinnon toimintakyky on riippuvainen Moskovasta. Venäjä voisi halutessaan varmasti lopettaa (siirtolaisia kuljettavat) lennot.

Lopuksi hän mainitsee vähemmälle huomiolle jääneen asian.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun näemme tällaisen kriisin. Vuosina 2015 ja 2016 Norja ja Suomi kokivat yllättäen dramaattisen ja selittämättömän siirtolaisvirran rajojensa yli Venäjän puolelta.

Gould-Daviesin mukaan tuolloin epäiltiin, että kyseessä on Venäjän tietoisesti toteuttama politiikka, jolla yritettiin horjuttaa kahta naapurimaata ja aiheuttaa niille ongelmia.

– Sitä voidaan pitää koeajona sille, mitä olemme nähneet nyt paljon laajemmassa mittakaavassa Puolan ja Valko-Venäjän rajalla.

EU:n päättäjät katsovat Valko-Venäjän toteuttavan hybridioperaatiota, jossa se kuljettaa ihmisiä muista maista alueelleen ja ohjaa nämä EU:ta kohti. Valko-Venäjän toimet on tulkittu kostoksi EU:n aiemmin asettamista pakotteista.

Puolan Suomen-suurlähettiläs Piotr Rychlik kertoi Verkkouutisille, että Puolan rajalla on nyt kolmesta neljään tuhatta ihmistä. Ympäri Valko-Venäjää on lisäksi yli 10 000 ihmistä valmiina lähtemään kohti Puolaa. Puolan tiedustelun mukaan Valko-Venäjä jatkaa siirtolaisten kuljetusten järjestämistä arabimaista.

Rychlikin mukaan Valko-Venäjän hallinto pyrkii parhaillaan avaamaan uusia väyliä siirtolaisille ja valmistautuu vastaanottamaan lisää lentoja Lähi-idästä.

– Rajaa on yritetty rikkoa massoin ja Valko-Venäjän viranomaiset ovat syyllistyneet provokaatioihin. Vastassamme on [Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr] Lukashenkan käymän hybridisodan seuraava vaihe, Rychlik sanoi.

Hänen mukaansa Valko-Venäjä on suunnitellut rajaoperaation kuukausia sitten vastauksena Puolan Valko-Venäjän oppositiolle antamaan tukeen.

'There are pieces of evidence that point east,' @Nigelgd1 tells me when I ask if Belarus is being supported by Russia in enabling migrants get to Belarus and then onto the #PolandBelarus border. @BBCWorld pic.twitter.com/MYJeQ826KD

— Kasia Madera (@BBCKasiaMadera) November 11, 2021