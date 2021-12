Ex-suurlähettiläs IS:lle: Vladimir Putinin tavoite on hajottaa Nato

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hannu Himasen mielestä Suomen täytyy nyt pitää pää kylmänä.

Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen toteaa Ilta-Sanomille, että länsi eli Nato-maat, Yhdysvallat ja EU, ovat tällä hetkellä suhteellisen heikossa tilassa. Länsi on hajanainen, hieman epäröivä ja kaikkea muuta kuin päättäväinen.

– Lännen epäröinti suorastaan yllyttää Venäjää jatkamaan voimakasta, monen rintaman vaikutusoperaatiota.

– Se, mitä (Vladimir) Putin henkilökohtaisesti kaipaa, on tunnustusta suurvalta-asemasta. Neuvottelut, keskustelut tai konsultaatiot Yhdysvaltain kanssa olisivat askel tähän suuntaan. Lännen ja Yhdysvaltain näkökulmasta voisi tietysti sanoa, että se on aika halpa hinta siitä, että tilanne saataisiin rauhoittumaan.

Himasen mukaan takeita Venäjän rauhoittumisesta ei kuitenkaan ole, vaan kysymys on viime kädessä siitä, mitä hän oikeasti tavoittelee.

Himasen mielestä Suomen täytyy nyt pitää pää kylmänä. Hänen mukaansa nyt voi olla väärä aika lähettää jäsenanomus Natoon, mutta vielä huonompi aika on viestittää sitä, että mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä olisi pantu hyllylle.

– Silloinhan Nato-option mahdollisuus menettää kokonaan merkityksensä. Nato-jäsenyyden mahdollisuuden ylläpitäminen on ennalta ehkäisevää politiikkaa.

Himanen arvelee, että Putinin uhittelun ajoitus johtuu lännestä. Saksassa on juuri vaihtunut hallitus. Putin haluaa testata Saksan uutta johtoa, joka on kirjoittamaton lehti suhteessa Venäjään.

Toinen kohde on Ranska, jossa on keväällä presidentinvaalit. Vyörytys on tehokasta informaatiovaikutusta molempien maiden suuntaan.

Venäjä pyrkii Himasen mielestä kaikella vyörytyksellä vaikuttamaan myös Yhdysvaltain poliittisin päättäjiin ja yleiseen mielipiteeseen. Presidentti Joe Bidenin asema ei ole vahva ja ensi vuonna käydään kongressin tärkeät välivaalit.

– Putinin viimekätinen tavoite ei ole pelkästään heikentää länttä, vaan hajottaa Nato. Se on hänelle suorastaan pakkomielle. Hän ilmeisesti uskoo, että nyt on otollinen hetki ajaa tällaisia kunnianhimoisia tavoitteita, hän arvioi Ilta-Sanomille.