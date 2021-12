Ex-suurlähettilään kova lista Vladimir Putinille: Lopettakaa salamurhat

Venäjän ulkoministeriö julkisti perjantaina sopimusehdotuksensa ”Euroopan turvallisuuden takaamiseksi”. Sopimusehdotuksessa muun muassa käytännössä vaaditaan Naton nykyisen toiminnan lakkaamista Itä-Euroopassa.

Nyt Stanfordin yliopiston kansainvälisen politiikan professori, Yhdysvaltain Venäjän suurlähettiläänä vuosina 2012-2014 toiminut Michael McFaul ehdottaa lisäyksiä sopimukseen.

McFaulin listaa verkkopalvelu Twitterissä kuusi kohtaa, jotka Euroopan turvallisuuden takaavan sopimuksen tulisi hänen mukaansa sisältää. McFaulin mukaan Venäjän tulisi muun muassa vetää joukkonsa pois niin Moldovasta, Georgiasta ja Ukrainasta.

Jokaisessa maista on tällä hetkellä käynnissä konflikti, johon Venäjä on osallisena. McFaulin mukaan Venäjän tulisi myös poistaa mannertenväliset Iskander-ohjukset Kaliningradista ja lopettaa ihmisten salamurhaaminen.

– Tunnistaen yksilöiden ja valtioiden turvallisuuden, Venäjä sitoutuu lopettamaan salamurhaoperaatiot, jotka kohdistuvat kehenkään Euroopassa asuvaan, McFaulin listan viides kohta sanoo.

Lopuksi McFaul vaatii Venäjää sitoutumaan aiemmin allekirjoittamiinsa sopimuksiin, kuten Helsingin päätösasiakirjaan, vuoden 1990 Pariisin sopimukseen ja Budapestin sopimukseen.

Now that Putin has published his ideas for a new European security agreement, let me propose some additional articles to the draft agreement. 1/

