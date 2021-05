Ex-sisäministeri: Sisäisen turvallisuuden selonteko on ideologisesti värittynyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päivi Räsäsen mukaan konkreettiset tavoitteet jäävät selonteossa vähäisiksi.

Kansanedustaja, kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen luonnehtii Sanna Marinin (sd.) hallituksen torstaina julkaisemaa sisäisen turvallisuuden selontekoa ”ideologisesti värittyneeksi”. Sisäministerinä vuosina 2011-2015 toimineen Räsäsen mukaan konkreettiset tavoitteet jäävät selonteossa vähäisiksi.

– Ministeri (Maria) Ohisalon (vihr.) esittelemästä sisäisen turvallisuuden selonteosta kyllä löytyy tärkeitä huomioita, mutta se on ideologisesti värittynyt. Keinoiksi nuorisorikollisuuteen, kouluväkivaltaan, kovan luokan huumerikollisuuteen tai terrorismiin eivät riitä tulevaisuuden toiveiden maalailut ilmastopolitiikasta, tasa-arvopolitiikasta tai sananvapauden rajoittamisesta, Räsänen sanoo tiedotteessaan.

– Syrjäytyminen ja köyhyys ovat merkittäviä turvallisuusuhkia, mutta niihin tarvitaan sosiaalipolitiikan keinoja. Sisäisen turvallisuuden selonteon tulisi ensisijaisesti luoda puitteet turvallisuusviranomaisten toimintakyvylle ja riittäville resursseille.

Selonteon ongelmana on Räsäsen mukaan huomion hajaantuminen liian usealle poliitikan sektorille. Konkretia jää selonteosta puuttumaan, ex-ministeri toteaa.

– Selonteossa tulisi kyetä rajaamaan fokus sisäisen turvallisuuden keinoihin. Marinin hallituksen selonteon ongelmana on huomion hajaantuminen politiikan eri sektoreille, jolloin konkreettiset tavoitteet jäävät vähäisiksi.

– Sisäisen turvallisuuden varmistaminen kuuluu valtion tärkeimpiin tehtäviin. Yhteiskunnan tehtävä on vahvistaa kansalaisten luottamusta siihen, että Suomi on turvallinen maa asua, elää, tehdä työtä ja yrittää. Muuttuva toimintaympäristö pitää huomioida sisäisen turvallisuuden resursoinnissa. Viranomaisten toimintaedellytykset ja suorituskyky on turvattava, Räsänen painottaa.

Puoluettaan sisäisen turvallisuuden selonteon parlamentaarisessa seurantaryhmässä edustanut Räsänen jätti yhdessä perussuomalaisten ja kokoomuksen edustajien kanssa selontekoon yhteisen varauman, sillä he katsoivat, ettei opposition esityksiä otettu riittävällä tavalla huomioon.