Ex-puolustusministeri: USA:lta puuttuu Kiina-strategia

Robert Gates peräänkuuluttaa USA:n ulkopolitiikalta strategisempaa otetta.

Yhdysvaltain entinen puolustusministeri Robert Gates arvioi Kiinan olevan niskan päällä USA:n ja Kiinan välisissä kauppaneuvotteluissa, kertoo CBS News. Kanavalle antamassaan haastattelussaan Gates perustelee näkemystään USA:n Kiina-strategian puuttumisella. Ex-ministerin mukaan kauaskantoisen strategian puuttuminen on ollut maalle ongelma jo pidemmän aikaa.

– He (kiinalaiset) ovat asettaneet itselleen tavoitteita. Heillä on myös strategia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, Gates sanoo.

Kiina on viime vuosina lisännyt panostuksiaan teknologian, kuten tekoälyn kehittämiseksi.

Donald Trumpin hallinnon aikana etenkin kauppapolitiikka on hiertänyt Yhdysvaltain ja Kiinan välejä. Gatesin mukaan myös Trumpin edeltäjät ovat olleet vaikeuksissa Kiina-politiikkansa kanssa. Gates peräänkuuluttaa Yhdysvaltain ulkopolitiikan tekijöiltä strategisempaa otetta.

– Washington on niin keskittynyt nykyhetkeen, että on hankala saada korkea-arvoiset henkilöt pohtimaan sitä ’missä tilanteessa me haluamme olla tietyn maan kanssa viiden vuoden päästä’, Gates sanoo CBS Newsille.