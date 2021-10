Ex-puolustusministeri Suomen asemasta: Naton avusta ei ole mitään takeita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ole Norrback pitää HS:ssä Naton ulkopuolelle jättäytymistä vaarallisena ja epäloogisena.

Nato-option arvo saattaa olla myrskyjen uhatessa ja riepotellessa ”pyöreä nolla”, varoittaa Harri Holkerin hallituksessa puolustusministerinä toiminut Ole Norrback (r.) Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

”Kriisin myrskyt saattavat pamauttaa Nato-oven kiinni, kun sisäänpääsy olisi meille ratkaisevan tärkeä”, kirjoittaa Norrback.

Norrbackin mielestä Suomen pitäisi kuulua kaikkiin sellaisiin kansainvälisiin järjestöihin, joissa käsitellään Suomea koskevia asioita ja päätetään niistä.

”Meillä on jäsenyys maan kannalta paljon vähäpätöisimmissä organisaatioissa kuin Nato. On vähintään epäloogista, jopa vaarallista jättäytyä sellaisen organisaation ulkopuolelle, jonka päätehtävä on ylläpitää vakautta ja rauhaa lähiympäristössämme.”

Norrback pitää kansanäänestystä epäluotettavana välineenä Nato-jäsenyydestä päätettäessä. Hän huomauttaa kirjoituksessaan, että monista turvallisuuspolitiikan yksityiskohdista ei voida avoimesti kertoa julkisuuteen ja ”kaiken maailman trollit levittäisivät varmasti myös hyvin aktiivisesti valheellisia totuuksia ennen äänestystä”.

Tällä viikolla Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vieraili Suomessa ja vakuutti Nato-oven olevan auki Suomelle. Samalla hän totesi, että artikla viiden turvatakuut koskevat vain jäsenmaita.

Puhelimitse tavoitettu Norrback sanoo Verkkouutisille, ettei hänellä ole juuri lisättävää Stoltenbergin näkemyksiin:

– Viides artikla koskee vain Naton jäsenmaita ja niin kauan, kun Suomi ei ole jäsenmaa, ei ole minkäänlaisia takeita siitä, että Nato tulisi tueksi Suomen kannalta tarpeen vaatiessa. Ei ole minkäänlaisia takeita. EU-yhteistyö on meille tietysti äärettömän tärkeää myös turvallisuuspolitiikassa, mutta ei EU:lla ole sotilaallisia voimia. Jos kyse on todella sotilaallisesta selkkauksesta, joko pärjäämme itse tai saamme tukea. Ja tukea voimme varmasti saada ainoastaan Naton jäsenenä.

Norrback jatkaa jo kirjoituksessaan esiin nostamaa hämmästelyä siitä, miksi Suomi on jättäytynyt nimen omaan turvallisuuspolitiikassa merkittävän kansainvälisen järjestön ulkopuolelle.

– On epäloogista ja epäjohdonmukaista, että Suomi on Naton ulkopuolella. En ymmärrä, miksi annamme turvallisuuspolitiikassa valtaa muille päättää meitä koskevista asioista.