Ex-puolustusministeri: Sanna Marin voi tehdä historiallisen liikkeen

Jyri Häkämies arvioi SDP:n olevan Nato-hakemuksen ratkaisijan paikalla.

Entinen puolustusministeri Jyri Häkämies (kok.) katsoo Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan, että SDP on niin Suomessa kuin Ruotsissakin nyt eduskunnassa ”ratkaisijan paikalla”, mitä tulee mahdolliseen Nato-jäsenyyden hakemiseen.

– Presidentti Sauli Niinistö on vahva ja ulkopolitiikan kiistaton johtaja. Niinistö on korostanut eduskunnan roolia turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa. Siksi turvallisuuspoliittista valmistelua tehdään eduskunnassa tulevina viikkoina. Hallituksella ja erityisesti pääministeri (Sanna) Marinilla on myös keskeinen rooli – halutessaan jopa ratkaiseva, Häkämies kirjoittaa.

Häkämies toimi puolustusministerinä 2007-2011 ja työskentelee nykyisin Elinkeinoelämän Keskusliiton toimitusjohtajana.

Häkämies katsoo, että varauksellinen kansalaismielipide Natoa kohtaan on tähän saakka riittänyt poliitikoille syyksi vastustaa tai esittää varaumia Nato-jäsenyyttä kohtaan. Nyt tilanne on mielipidetiedustelujen perusteella kuitenkin ”radikaalisti muuttunut”.

– Pääministeri Sanna Marin voi tehdä samanlaisen historiallisen liikkeen kuin hänen silloinen ikätoverinsa Esko Aho aikoinaan – ja viedä maamme tältäkin osin täysivaltaiseksi länsimaaksi. Tätä askelta puoltavat sekä turvallisuus- että talousperusteet.

Häkämies arvioi, että esimerkillään Marin voi vetää myös Ruotsin demarit perässään kohti jäsenyyttä.

– Yhtä jalkaa tapahtuva toiminta on myös helposti perusteltavissa. Yhteistyö hillitsee osaltaan Venäjän uhkaamia vastatoimia, vaikka niitä ei voi poissulkea.