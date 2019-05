Ex-puoluesihteeri väläyttää: SDP, kokoomus ja keskusta hallitukseen

Hallituksella olisi 109 paikan enemmistö eduskunnassa.

Sdp saisi hallituksen aikaan kokoomuksen ja keskustan kanssa, kirjoittaa kokoomuksen entinen puoluesihteeri ja kansanedustaja Heikki A. Ollila Verkkouutisten blogissaan.

– Riittävän toteuttamiskelpoisen enemmistön (109) tuleva pääministeri Antti Rinne (sd.) saa hallitukseensa kokoomuksen ja keskustan kanssa.

Tämä edellyttää Heiki A. Ollilan mukaan kuitenkin ”kultavaakaa” ministeripaikkoihin.

– Eduskuntapaikkojen mukaan 18 ministeriä niin, että sdp saisi 7 paikkaa (6,7) kokoomus 6 (6,2) ja keskusta 5 (5,1). Ymmärrän, että demarit eivät suostu siihen, että heillä olisi noin selvä vähemmistö kuin 11-7, ehkä 10-8 voisi kelvata, mutta miten jakaa silloin porvaripuolen paikat? Toisaalta 9-9 ei vastaisi porvarit-vihervasemmistojakoa. Luovia ratkaisuja on käytetty ennenkin.

– Jos ministerimäärää pienennetään 17:ään, voisi jako olla 8-5-4. Ministerisalkkujen asioilla voidaan tehdä hienosäätöä. Jos 18 ministeriä tarvitaan, voitaisiin nimetä yksi näiden puolueiden ulkopuolinen ammattiministeri, Ollila ehdottaa.

Hänen mukaansa yhteistyö Sdp:n, kokoomuksen ja keskustan välillä voisi toimia.

– Tässä hallituksessa joissakin asioissa kokoomus ja demarit löytäisivät toisensa, mutta niin myös demarit ja keskusta, aivan samoin kuin kokoomus ja keskusta. Pysyviä kahden liittoja ei voisi tehdä, koska silloin hallituksen taru päättyisi kolmannen lähtiessä.

Ollila kirjoittaa jo kuulevansa ”epäilevien tuomareiden huudon, että kepu ei lähde hallitukseen”.

– Kyä lähtee, sanoo Kummeli-fani. Neljä hallituspaikkaa on paljon enemmän kuin ei mitään. Se on 22-23 prosenttia hallituspaikoista, joilla on paljon enemmän merkitystä kuin 13,8 prosentilla eduskuntapaikoista. Mitä kauemmas vaaleista mennään, sitä helpompi se on ymmärtää ja hyväksyä. Edusvalvontapuolue osaa laskea.

Lue lisää:

Heikki A. Ollila: Hallituspohjaehdotus, saa käyttää